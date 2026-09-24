Σε μετωπική σύγκρουση με τη δικαιοσύνη προχωρά ο Λευκός Οίκος, απαγορεύοντας ανοιχτά την είσοδο στους δημοσιογράφους των δικτύων Politico, MS NOW και CNN. Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά την ξεκάθαρη δικαστική εντολή που επιβάλλει την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των εκπροσώπων των τριών μεγάλων μέσων ενημέρωσης.

Η κίνηση αυτή πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, καθώς συνιστά ευθεία αμφισβήτηση των δικαστικών αρχών και πρωτοφανές πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου.



Εκπρόσωποι των μέσων κάνουν λόγο για επικίνδυνο αυταρχισμό, ενώ νομικοί κύκλοι τονίζουν πως η άρνηση συμμόρφωσης με τη δικαστική απόφαση οδηγεί τη διοίκηση σε επικίνδυνα μονοπάτια, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον της ενημέρωσης στη χώρα.

Επιπλέον, η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Politico κατασχέθηκε, ανακοίνωσε το Politico, λίγες ώρες αφού ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.



Η δικαστική απόφαση ακύρωσε την απαγόρευση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης για 14 ημέρες και αποτελεί ηχηρό χαστούκι για τον Τραμπ και την σύγκρουσή του με τα μέσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.