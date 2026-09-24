Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Άννα Βίσση για τη μεγάλη της συναυλία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων θεατών, η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε την παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), εξασφαλίζοντας την άνετη και ασφαλή επιστροφή του κοινού μετά το τέλος του μουσικού σόου.

Ειδικότερα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, τα δρομολόγια των συρμών θα παραταθούν έως τις 02:10 το πρωί, προκειμένου να εξυπηρετηθεί άμεσα και με ασφάλεια το κοινό κατά την αποχώρησή του από το στάδιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η απόφαση αυτή αναμένεται να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους και να προσφέρει μια άνετη επιλογή μετακίνησης.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:15,

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΑΤΤΙΚΗ στη 01:30,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:56,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:00,

από ΕΙΡΗΝΗ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:09.

Υπενθυμίζεται, πως το βράδυ του Σαββάτου υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να μετεπιβαστούν σε αυτές.