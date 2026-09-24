Ο Λόβρο Μάγερ έχει ενθουσιάσει τους πάντες στην ΑΕΚ με την απόδοσή του από τα πρώτα παιχνίδια και ενθουσιασμένος είναι και ο ίδιος, όπως τόνισε σε δηλώσεις του.

Ο διεθνής Κροάτης χαφ μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του και αναφέρθηκε όχι μόνο στην εθνική ομάδα, στην οποία επέστρεψε για τους αγώνες του Nations League, αλλά και σε όσα ζει στην Ελλάδα με τους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάγερ…

Για το ξεκίνημά του στην ΑΕΚ: «Έκανα ένα καλό ξεκίνημα. Υπάρχουν αρκετοί δικοί μας παίκτες εκεί, ο Βίντα, ο Γιόβιτς, ο Γκατσίνοβιτς, όπως επίσης ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Ο σύλλογος είναι εκπληκτικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο και τα πάντα είναι πολύ καλά οργανωμένα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και αισθάνομαι υπέροχα».

Για όσα ειπώθηκαν στη συζήτησή του με τον Σλάβεν Μπίλιτς: «Αυτό συνέβη όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Μπίλιτς. Μιλήσαμε και η συζήτησή μας πήγε εξαιρετικά. Του είπα ότι ήμουν χαρούμενος. Του είπα επίσης —και δεν το λέω για τους τύπους— ότι το να αγωνίζομαι με την Εθνική ομάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στην καριέρα μου. Ένας από τους λόγους που πήγα στην ΑΕΚ ήταν για να αγωνίζομαι συνεχώς, να παίζω όσο καλύτερα μπορώ και να βρίσκομαι εδώ, στην Εθνική ομάδα, ώστε να μπορώ να βοηθήσω».

Για την απογοήτευσή του επειδή δεν πήγε στο Μουντιάλ: «Ήταν απογοητευτικό που έχασα το Μουντιάλ, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Δυστυχώς, η προηγούμενη σεζόν στη Βόλφσμπουργκ ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε. Υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, αλλά και σπουδαία παιχνίδια. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορείς να τα επηρεάσεις. Θεωρώ ότι πήρα μια πολύ καλή απόφαση ερχόμενος στην ΑΕΚ και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου. Στόχος μου είναι να βρίσκομαι σε καλή φόρμα και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για την Εθνική».