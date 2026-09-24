Ο Φρίντριχ Μερτς μέχρι πρότινος μπορεί να ζητούσε από τους Γερμανούς να γίνουν Έλληνες για να ανακάμψει η οικονομία της Γερμανίας, αλλά λίγο μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στις εκλογές ανακοίνωσε ότι η οικονομία ανακάμπτει.

«Έχουμε αφήσει πίσω μας την περίοδο οικονομικής στασιμότητας και συρρίκνωσης», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Η δήλωσή του δεν έγινε σε τυχαία χρονική συγκυρία, καθώς τον Σεπτέμβριο το ακροδεξιό κόμμα AfD κατέγραψε ποσοστά ρεκόρ στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, προκαλώντας τριγμούς στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό. Παράλληλα, η ρητορική του κόμματος ευθυγραμμίζεται συχνά με συμφέροντα και κύκλους εκτός Γερμανίας, την ώρα που βρίσκει δημόσια υποστήριξη από προσωπικότητες όπως ο Έλον Μασκ, σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος εκφράζει συχνά έντονη κριτική απέναντι στην οικονομική πολιτική του γερμανικού κατεστημένου

Η Deutsche Welle έγραψε πως τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα δικαιώνουν εν μέρει τις δηλώσεις του Μερτς, καθώς αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την κοινή έκθεση των πέντε κορυφαίων οικονομικών ινστιτούτων της Γερμανίας, του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW Berlin), του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου, του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW), του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Leibniz του Χάλε (IWH) και του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Leibniz του Έσσεν (RWI), η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,3% φέτος. Παράλληλα, τα ινστιτούτα προβλέπουν ανάπτυξη 1,1% για το 2027.

Αισιόδοξες είναι και οι εκτιμήσεις άλλων φορέων. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προβλέπει ανάπτυξη 1,1% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, ενώ η Ένωση Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1% φέτος.

Ωστόσο, τα υπάρχοντα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας δεν λύθηκαν, οπότε και οι οικονομολόγοι εμφανίζονται συγκρατημένοι.

«Η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος και τα διαρθρωτικά προβλήματα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τη γερμανική οικονομία», προειδοποίησε ο Όλιβερ Χόλτεμελερ του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Leibniz του Χάλε (IWH).

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW) εκτίμησε ότι η οικονομία έχει ξεπεράσει το ναδίρ της κρίσης, αλλά η ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι εύθραυστη. Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αυξημένες τιμές ενέργειας, η γραφειοκρατία και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η βελτίωση των επόμενων δύο ετών δεν αρκεί για να επιλύσει τα βαθύτερα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας. Για το 2028 οι προβλέψεις κυμαίνονται μεταξύ 0,4% και 0,8%, ένδειξη ότι η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει υποτονική χωρίς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

«Η ανάκαμψη είναι υπαρκτή, αλλά τα διαρθρωτικά προβλήματα δεν έχουν εξαφανιστεί», τόνισε ο Τόρστεν Σμιτ του RWI, επισημαίνοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος, η γραφειοκρατία και η ασθενής ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να φρενάρουν τη γερμανική οικονομία.