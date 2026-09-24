Ένα λάθος σε email προκάλεσε αναστάτωση στη Morgan Stanley, καθώς ανώτερο στέλεχος της τράπεζας φέρεται να διέρρευσε κατά λάθος σε πελάτες αρχείο με το εσωτερικό deal pipeline της ομάδας financial sponsors στην Ασία.

Σύμφωνα με έξι πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Reuters, το αρχείο επισυνάφθηκε εκ παραδρομής σε εβδομαδιαία ενημέρωση που έστειλε ο τραπεζίτης προς πελάτες της τράπεζας.

Το περιστατικό αφορά δεδομένα σχετικά με συμφωνίες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης, αν και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το έγγραφο δεν περιείχε αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές.

Η αντίδραση της Morgan Stanley

Η Morgan Stanley επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό ακούσιας κοινοποίησης πληροφοριών.

«Η Morgan Stanley λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά την εμπιστευτικότητα των πελατών της. Προχωρήσαμε άμεσα σε ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτής της ακούσιας κοινοποίησης πληροφοριών και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα σχετικά μέρη», ανέφερε εκπρόσωπος της τράπεζας σε δήλωσή του προς το Reuters.

Μετά την αποστολή του email, το στέλεχος φέρεται να το ανακάλεσε και να ζήτησε συγγνώμη από τους παραλήπτες.

Παράλληλα, σύμφωνα με στιγμιότυπο του email που επικαλείται το Reuters, κάλεσε τους παραλήπτες να διαγράψουν τυχόν αντίγραφα του συνημμένου αρχείου και να μην το διακινήσουν περαιτέρω.

Τι περιείχε η λίστα

Το αρχείο είχε ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου και περιλάμβανε περίπου 60 ενεργές συμφωνίες που αφορούσαν:

αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPO),

εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A),

block trades.

Οι συμφωνίες αφορούσαν εταιρείες από την Ευρύτερη Κίνα, τη Νότια Κορέα, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία και την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).

Στη λίστα υπήρχαν επίσης περισσότερες από 50 υποθέσεις στο στάδιο «pitching», δηλαδή περιπτώσεις όπου η τράπεζα επιδιώκει να αναλάβει μια εντολή, καθώς και σχεδόν 30 συμφωνίες σε κατάσταση «on hold».

Όλες οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούσαν ασιατικές εταιρείες.

Οι περισσότερες εταιρείες συνδέονται με private equity

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών που εμφανίζονταν στη λίστα αποτελούν επενδυτικά χαρτοφυλάκια μεγάλων διεθνών και περιφερειακών εταιρειών private equity και venture capital.

Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε αρχικά από το Bloomberg αργά την Τετάρτη.

Δεν περιλαμβάνονταν λεπτομέρειες των συμφωνιών

Παρά τη φύση του αρχείου, ορισμένοι παραλήπτες του email ανέφεραν ότι η λίστα δεν περιείχε λεπτομέρειες για τις ίδιες τις συναλλαγές.

Παράλληλα, αρκετές από τις συμφωνίες που αναφέρονταν στο έγγραφο είχαν ήδη γίνει γνωστές στο κοινό μέσω προηγούμενων δημοσιευμάτων.

Ωστόσο, η διαρροή μιας εσωτερικής λίστας με ενεργές και υπό σχεδιασμό συμφωνίες αποτελεί σημαντικό ζήτημα για μια επενδυτική τράπεζα, όπου η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελεί βασικό στοιχείο της σχέσης με πελάτες και επενδυτές.