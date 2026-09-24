Γνωστός τραγουδιστής ψάχνει εναγωνίως τρόπο να επισκεφθεί για θεραπεία τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με άτομο που τον γνωρίζει.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο εργάζεται και ως προσωπικός οδηγός γνωστού καλλιτέχνη. Σύμφωνα με όσα είπε στο OPEN, ο τραγουδιστής για τον οποίο εργάζεται «είναι εθισμένος» στις θεραπείες των γιατρών και υποστηρίζει την αθωότητά τους.

«Είμαι οδηγός ταξί, επαγγελματίας 16 χρόνια. Τα τελευταία 3, παράλληλα με τη δουλειά μου, κάνω τον οδηγό στον γνωστό τραγουδιστή. Το ιατρείο της Καρνεάδου το ξέρω πολύ καλά. Τον έχω πάει δεκάδες φορές τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Τον περιμένω από κάτω. Μου λέει “πάω για θεραπεία”. Τον παίρνω και τον ξαναπάω σπίτι του ή, αν έχει δουλειά, ό,τι μου ζητήσει. Έχει λατρεία σε αυτό το μέρος», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον έχω ακούσει να μιλάει στα τηλέφωνα με τους γιατρούς και μοιάζει σαν να μιλάει στον Θεό, απόλυτη αφοσίωση. Εγώ δεν τους είχα συναντήσει ποτέ μου. Τους είδα μόνο όταν πέθανε ο καημένος ο Μαζωνάκης στην τηλεόραση. Και αποφάσισα να μιλήσω», δήλωσε στο OPEN.

«Ο δικός μου, ακόμα και μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, ήθελε να ξαναπάει για θεραπεία. “…Είναι αυτά”, μου έλεγε, όταν τον πήγα σε μια δουλειά. “Τους την έστησαν, δεν έχουν κάνει τίποτα ο γιατρός και η κυρία”, μου έλεγε. Τώρα που έκλεισε το ιατρείο, ψάχνει για άλλα. Είναι εθισμένος. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον σώσουμε», είπε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου.