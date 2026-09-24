Ένα μήνυμα διατήρησης των διαύλων επικοινωνίας και αναζήτησης πεδίων συνεργασίας επιχείρησαν να στείλουν από την Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ, σε μια συνάντηση που πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Η επίσημη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα όπως η εμπορική σχέση, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και οι ευρύτερες γεωπολιτικές διαφορές Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Οι δύο ηγέτες επιχείρησαν να δώσουν έναν πιο συναινετικό τόνο στις δημόσιες δηλώσεις τους, χωρίς όμως να απουσιάζουν τα μεγάλα ζητήματα ανταγωνισμού που παραμένουν ανοιχτά.

Τραμπ: «Τεράστια πρόοδος» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πρώτος που πήρε τον λόγο, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο εργάζονται για μια «πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των Αμερικανών αγροτών και κτηνοτρόφων στην κινεζική αγορά.

Οι εμπορικές σχέσεις αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών. Πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών είχαν προηγηθεί επαφές για τους δασμούς, τις σπάνιες γαίες, την τεχνολογία και την πιθανή παράταση της εμπορικής εκεχειρίας.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι στο τραπέζι βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας και η λεγόμενη «super intelligence», δηλαδή η επόμενη γενιά προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα σε αυτούς τους τομείς μπορούν να επηρεάσουν τις επόμενες δεκαετίες.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να υπογραμμίσει τη συνεργασία, χρησιμοποιώντας τη φράση «gung-ho», την οποία συνέδεσε με την έννοια της κοινής προσπάθειας.

Σι Τζινπίνγκ: «Να οδηγήσουμε το πλοίο των σχέσεων σε σταθερό μέλλον»

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε υπέρ της σταθεροποίησης των σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε οι δύο χώρες να «κατευθύνουν το μεγάλο πλοίο των σχέσεων Κίνας και ΗΠΑ προς ένα σταθερό μέλλον».

Παραδέχθηκε ότι οι δύο χώρες έχουν διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά συστήματα, υποστήριξε όμως ότι ένας «ειλικρινής, σε βάθος και συνεχής διάλογος» μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

«Πρέπει να συνεργαστούμε με ειλικρίνεια», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένα.

Ο Σι τόνισε επίσης ότι η συνεργασία ΗΠΑ και Κίνας δεν μπορεί να λύσει όλα τα διεθνή προβλήματα, αλλά χωρίς τη συνεννόηση των δύο δυνάμεων πολλές από τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις γίνονται δυσκολότερες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως νέο πεδίο συνεργασίας

Ξεχωριστή θέση στις συνομιλίες είχε η Τεχνητή Νοημοσύνη, ένας τομέας όπου ΗΠΑ και Κίνα ανταγωνίζονται έντονα για τεχνολογική πρωτοκαθεδρία.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν την AI με τρόπο που να υπηρετεί το κοινωνικό όφελος και να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

«Έχουμε τόσο τη δυνατότητα όσο και την ευθύνη να αναπτύξουμε και να διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος όλων», ανέφερε.

Η τεχνητή νοημοσύνη είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των προπαρασκευαστικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, μαζί με το εμπόριο και τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Εμπόριο, επενδύσεις και το μήνυμα για τις επιχειρήσεις

Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η «πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή» για αμερικανικές επενδύσεις, ζητώντας παράλληλα δίκαιη μεταχείριση για τις κινεζικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο χωρών, ο Σι υποστήριξε ότι θα πρέπει να είναι «υγιής» και να λειτουργεί ως κίνητρο για πρόοδο και όχι ως σύγκρουση με νικητές και ηττημένους.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα εμπορίου, διπλωματίας, οικονομίας και επιβολής του νόμου.

100.000 νέοι Αμερικανοί στην Κίνα και η «διπλωματία των πάντα»

Σε μια προσπάθεια να δώσει πιο κοινωνικό χαρακτήρα στις σχέσεις των δύο λαών, ο Σι ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα προσκαλέσει 100.000 νέους Αμερικανούς μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια για εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγές.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δύο πάντα θα μεταφερθούν στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, συνεχίζοντας μια παράδοση πολιτιστικής διπλωματίας που η Κίνα χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες.

Ο Κινέζος πρόεδρος έκλεισε την τοποθέτησή του επιχειρώντας να συνδέσει τα δύο μεγάλα πολιτικά αφηγήματα των χωρών.

Όπως ανέφερε, η «μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» και το σύνθημα «Make America Great Again» μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες Ουάσιγκτον και Πεκίνου να διαχειριστούν μια σχέση που συνδυάζει οικονομική αλληλεξάρτηση, τεχνολογικό ανταγωνισμό και βαθιές γεωπολιτικές διαφορές.