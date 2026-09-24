Ελάχιστοι είναι οι φίλαθλοι που βρίσκονται στις εξέδρες του «Ράικο Μίτιτς» για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία στην πρεμιέρα της League A του Nations League.

Η Ελλάδα έχει τη συμπαράσταση περίπου 500 οπαδών της και η αλήθεια είναι πως οι Σέρβοι που βρίσκονται στις εξέδρες δεν είναι και πολύ περισσότεροι.

Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ 2026 έκανε ακόμη μεγαλύτερη την απογοήτευση των Σέρβων για την εθνική τους ομάδα και αυτό φαίνεται στο ματς με την Ελλάδα, καθώς το «Ράικο Μίτιτς» είναι σχεδόν άδειο.

Οι Σέρβοι αδιαφόρησαν για τον αγώνα με την Εθνική μας ομάδα στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League A του Nations League, στέλνοντας το μήνυμά τους στον Βέλικο Παούνοβιτς και τους παίκτες του.