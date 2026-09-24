Ο Γιώργος Μαζωνάκης, πριν επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, είχε συναντηθεί με τον υπνοθεραπευτή, καθώς αναζητούσε τρόπους να ανανεωθεί με αφορμή τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η συνάντηση έγινε σε πατάρι εστιατορίου στο Ψυχικό και ο τραγουδιστής φέρεται να γνώρισε εκεί για πρώτη φορά τον άνδρα, τον οποίο συνέστησαν ένας επιχειρηματίας και η συνεργάτιδά του.

Το Star έφερε στη δημοσιότητα τον διάλογο του καλλιτέχνη με τον υπνοθεραπευτή, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δεύτερος στο περιβάλλον του.

Μαζωνάκης: Σας έχω δει στα social media, έχω ακούσει για την υδροθεραπεία, είδα κάποια βίντεο. Ήθελα να σας συναντήσω να τα πούμε από κοντά.

Υπνοθεραπευτής: Δεν μπορούμε, Γιώργο, εδώ στο καφέ να συμπληρώσουμε το ιστορικό σου. Πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το ιατρικό σου κομμάτι για να βοηθηθείς. Πήγαινε στο εξωτερικό.

Μαζ.: Δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα με ξέρουν.

Υπν.: Καλά, δεν έχεις κάνει τίποτα τόσα χρόνια;

Μαζ.: Όχι, έχω κάνει μόνο κάτι υδροθεραπείες στο Κολωνάκι στην…

Υπν.: Συνεργάζομαι μαζί της, μικρός που είναι ο κόσμος, Γιώργο.

Μαζ.: Ωραία, δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να της μιλήσω;

Υπν.: Κάτσε, την καλώ τώρα.