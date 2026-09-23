Ένα έντονο περιστατικό που επηρέασε άμεσα την υγεία της μοιράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», εξηγώντας τη μεταβολή στη χροιά της φωνής της που παρατηρούν οι τηλεθεατές το τελευταίο διάστημα.

Η ίδια, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στην έναρξη της ενότητας μαγειρικής, ανέφερε αρχικά: «Είναι σέξι κι όποιος αντέξει! Θα κάνουμε μαγείρεμα ASMR».

Στη συνέχεια, περιέγραψε με σαφήνεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το συγκεκριμένο σύμπτωμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για κάποια εποχική ίωση.

Η αποκάλυψη για τα ψυχοσωματικά συμπτώματα

«Έχω ένα θέμα. Αρχές Αυγούστου έπαθα ένα σοκ. Με το σοκ αυτό έκλεισε η φωνή μου. Άλλες φορές βγάζω ψυχοσωματικά στα χέρια μου, στα πόδια μου. Δεν είναι από κρύωμα, μακάρι να ήταν, θα μου είχε περάσει», δήλωσε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα αυτό επιμένει εδώ και μήνες, επηρεάζοντας τόσο τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις όσο και την προσωπική της επικοινωνία.