Στα 24 της χρόνια, η Μιμή Ντενίση πόζαρε μπροστά στον φωτογραφικό φακό φορώντας τη στολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας, σε μια εικόνα από το 1977 που επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από σελίδα του Facebook αφιερωμένη στην ιστορική ελληνική αεροπορική εταιρεία.

Η φωτογραφία δείχνει τη νεαρή τότε Μιμή Ντενίση να φορά τη στολή που είχε σχεδιάσει η Ρούλα Στάθη, σε μια περίοδο κατά την οποία η εμφάνιση των πληρωμάτων της Ολυμπιακής αποτελούσε ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας.

«1977. Η Μίμη Ντενίση ποζάρει με τη στολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας που σχεδίασε η Ρούλα Στάθη», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης στο Facebook.

Η εικόνα παραπέμπει σε μια εποχή κατά την οποία η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε συνδέσει την παρουσία της όχι μόνο με τις αερομεταφορές, αλλά και με την αισθητική. Οι στολές του προσωπικού είχαν ανατεθεί κατά καιρούς σε σημαντικά ονόματα της διεθνούς και ελληνικής μόδας, ακολουθώντας τις αλλαγές κάθε εποχής.

Από τον Γιάννη Ντεσσέ μέχρι τη Ρούλα Στάθη

Η ιστορία των στολών της Ολυμπιακής Αεροπορίας ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της εταιρείας. Τον Ιούλιο του 1956 οι ελληνικές αεροπορικές συγκοινωνίες πέρασαν, έπειτα από συμφωνία με το ελληνικό κράτος, στον Αριστοτέλη Ωνάση και στις 6 Απριλίου 1957 ξεκίνησε η λειτουργία της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Για την πρώτη στολή της εταιρείας, ο Ωνάσης στράφηκε στον ελληνικής καταγωγής σχεδιαστή Γιάννη Ντεσσέ, έναν από τους σημαντικούς δημιουργούς της διεθνούς μόδας κατά τις δεκαετίες του 1940, του 1950 και του 1960.

Ακολούθησε η συνεργασία με τη Coco Chanel, από το 1966 έως το 1969, όταν η Ολυμπιακή άρχισε τα υπερατλαντικά δρομολόγια. Η σχεδιάστρια δημιούργησε ένα χαρακτηριστικό ταγέρ σε φωτεινό μπλε, με κοντό σακάκι, φούστα και λευκή μπλούζα, ενώ το σύνολο συμπληρωνόταν από καπέλο και τον χαρακτηριστικό φιόγκο στον λαιμό.

Στη συνέχεια, από το 1969 έως το 1971, τη σκυτάλη πήρε ο Pierre Cardin. Η δική του πρόταση απομακρύνθηκε από το κλασικό ταγέρ και κινήθηκε σε πιο γεωμετρικές και φουτουριστικές γραμμές, με ένα μίνι φόρεμα που ξεχώρισε για τον σχεδιασμό του.

Από το 1971 έως το 1976, τις στολές των αεροσυνοδών ανέλαβε ο Γιάννης Τσεκλένης. Είχε προηγηθεί η δημιουργία 30 μάξι φορεμάτων για τις αεροσυνοδούς της πρώτης θέσης, με τα χαρακτηριστικά κυκλικά μοτίβα της Ολυμπιακής.

Το 1976 η διαδικασία άλλαξε. Για πρώτη φορά η επιλογή του σχεδιαστή έγινε μέσω διαγωνισμού, τον οποίο κέρδισε η Ρούλα Στάθη. Η σχεδιάστρια, με παρουσία τόσο στην υψηλή ραπτική όσο και στην παραγωγή ενδυμάτων, ανέλαβε τη νέα σειρά στολών που φόρεσε το προσωπικό της εταιρείας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται και η φωτογραφία της Μιμής Ντενίση από το 1977. Η ηθοποιός, τότε 24 ετών, φωτογραφήθηκε με τη στολή της Ολυμπιακής, σε μια εικόνα που σήμερα λειτουργεί ως στιγμιότυπο μιας διαφορετικής εποχής τόσο για την ίδια όσο και για την ελληνική αεροπορία.