Μια επίσκεψη με διαφορετικό χαρακτήρα από τις προηγούμενες πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για λιγότερο από οκτώ ώρες προκειμένου να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χωρίς – σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες – να έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύντομη παρουσία του Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ισραήλ – ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις σε σχέση με το παρελθόν, παρά τη στενή συνεργασία των δύο χωρών σε στρατηγικό επίπεδο.

Πέρυσι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε πραγματοποιήσει πολυήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ, η οποία περιλάμβανε και συνάντηση με τον Τραμπ.

Χωρίς αναφορά σε επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους

Σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για λιγότερο από οκτώ ώρες πριν επιστρέψει στο Ισραήλ.

Το γραφείο του ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εννέα ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων πέντε από χώρες της Λατινικής Αμερικής, περιοχή όπου το Ισραήλ επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις του.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης επαφές με ηγέτες από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ωκεανία.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου δεν περιλαμβάνει κάποια συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ΟΗΕ.

Κριτική για την απουσία συνάντησης με τον Τραμπ

Ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Μάικλ Όρεν χαρακτήρισε ασυνήθιστο το γεγονός ότι ένας Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέπτεται τις ΗΠΑ χωρίς να συναντά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως δήλωσε, δεν θυμάται άλλη περίπτωση όπου Ισραηλινός πρωθυπουργός βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς επαφή με τον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Ο Όρεν υποστήριξε ότι η απουσία μιας τέτοιας συνάντησης αποτελεί πλήγμα για τον Νετανιάχου, ιδιαίτερα ενόψει των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

«Είναι μια προεκλογική ομιλία. Θα ήταν πολύ καλύτερο αν αυτή η ομιλία συνοδευόταν από μια συνάντηση με τον πρόεδρο, έναν άλλο ηγέτη ή τουλάχιστον τον υπουργό Εξωτερικών», ανέφερε.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Νετανιάχου υποστήριξε ότι πολλοί ηγέτες ζήτησαν συνάντηση μαζί του, αλλά το περιορισμένο πρόγραμμα και η ανάγκη επιστροφής πριν από την εβραϊκή γιορτή του Σουκότ δεν επέτρεψαν περισσότερες επαφές.

Η σκιά των εκλογών στο Ισραήλ

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει δυσκολίες, με την πολιτική του εικόνα να έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα.

Ωστόσο, οι πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η πολιτική του επιρροή παραμένει σημαντικός παράγοντας και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η έκβαση της εκλογικής μάχης.

Η σχέση Νετανιάχου – Τραμπ και οι διαφωνίες για το Ιράν

Παρά τη στενή σχέση των δύο ηγετών, το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί διαφορές στην προσέγγισή τους σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν συνεργαστεί στενά στην αντιμετώπιση του Ιράν, ωστόσο οι δύο πλευρές βρέθηκαν σε διαφορετικές θέσεις όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιδίωξε να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τη σύγκρουση και να επιτύχει διπλωματική λύση με την Τεχεράνη.

Η Ουάσιγκτον είχε καταλήξει σε προσωρινή συμφωνία με το Ιράν τον Ιούνιο, κίνηση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την ισραηλινή πλευρά, πριν η συμφωνία τελικά καταρρεύσει.

Αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις στο Ισραήλ

Παράλληλα, το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενες διπλωματικές πιέσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η δημόσια στήριξη προς το Ισραήλ στις ΗΠΑ έχει μειωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, ιδιαίτερα μεταξύ τμήματος του Δημοκρατικού κόμματος, σύμφωνα με δημοσκοπικά στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Την ίδια στιγμή, χώρες που παραδοσιακά διατηρούσαν στενές σχέσεις με το Ισραήλ, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς, έχουν λάβει μέτρα κατά ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, προκαλώντας αντιδράσεις από την ισραηλινή πλευρά.

Η φετινή παρουσία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποιείται έτσι σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, όπου η διεθνής διπλωματία, η αμερικανική σχέση και η εσωτερική πολιτική συγκυρία του Ισραήλ συνδέονται άμεσα.