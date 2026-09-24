Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε με άνετη νίκη στη φετινή Euroleague, καθώς προηγήθηκε ακόμη και με 27 πόντους και τελικά επικράτησε της Παρί με 91-72 στο Telecom Center Athens.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό πριν καν ξεκινήσει το ματς λόγω του Σέρβου τεχνικού και παρέμεινε έτσι και στη συνέχεια, καθώς οι «πράσινοι» έκαναν όσα έπρεπε. Είχαν, δηλαδή, μεγάλη διάθεση στην άμυνα και έβρισκαν πάντα τις λύσεις στην επίθεση, με αποτέλεσμα στο τέλος της πρώτης περιόδου να προηγούνται με 31-17.

Το «τριφύλλι» συνέχιζε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο με αποτέλεσμα να προηγηθεί ακόμη και με 19 πόντους (42-23), κάπου εκεί όμως χαλάρωσε λίγο και οι Γάλλοι βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν σερί 8-0 και να μειώσουν σε 42-31 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού για σερί και το σκορ έγινε 55-35 και στη συνέχεια 61-35, με το Telecom Center Athens να αποθεώνει τους πάντες καθώς το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα του Ομπράντοβιτς να χαμηλώσει ρυθμό, δίνοντας την ευκαιρία στην Παρί να μειώσει.

Η νίκη, πάντως, ήρθε πολύ εύκολα για τους «πράσινους» με το τελικό 91-72, με τον Ομπράντοβιτς να μένει ικανοποιημένος από τη διάθεση των παικτών του στην άμυνα, κάτι που ζητάει από το πρώτο φιλικό παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72