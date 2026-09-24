Με τους Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ και Μοντέρο να κάνουν μεγάλο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο στην έδρα της Μπασκόνια, όπως δείχνει και το τελικό 89-106, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Οι Ισπανοί μπήκαν «ζεστοί» στο παιχνίδι και σκόραραν συνεχώς με σουτ τριών πόντων με αποτέλεσμα να έχουν το προβάδισμα, οι «ερυθρόλευκοι» όμως δεν πτοήθηκαν, με σερί 9-0 πήγαν στο +7 (26-33) και αυτή ήταν η διαφορά και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (29-36).

Στο ξεκίνημα του δεύτερου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πλησιάσουν, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως με 5 πόντους του Μοντέρο πήγε για πρώτη φορά στο +10 (33-43) και από εκεί και πέρα δεν κοίταξε ξανά πίσω.

Με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να σκοράρουν συνεχώς ο Ολυμπιακός άνοιξε κι άλλο τη διαφορά στην τρίτη περίοδο και μπήκε στην τέταρτη έχοντας προβάδισμα 21 πόντων (60-81), με τα πάντα να έχουν κριθεί.

Η Μπασκόνια είχε, πλέον, ως στόχο απλά να μειώσει τη διαφορά σε αξιοπρεπή επίπεδα, με τον Ολυμπιακό να κάνει ό,τι θέλει, να ξεπερνάει τους 100 πόντους και να παίρνει τη νίκη επικρατώντας με 106-89.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106