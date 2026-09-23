Η γιατρός στο Κολωνάκι φέρεται να αμφισβήτησε την κρίσιμη κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ψυχορραγούσε στο ιατρείο της.

Σύμφωνα με το «Live News», η 5η υπάλληλος του ιατρείου, ηλικίας 53 ετών και ουκρανικής καταγωγής, ήταν μπροστά όταν σήμανε συναγερμός, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί να καταθέσει.

Με βάση την εκπομπή του Mega, η γυναίκα πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν στο δωμάτιο όπου έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν αντιλήφθηκε ένα «τίναγμα» του χεριού του.

Τότε, φέρεται να ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Εργαζόμενη: «Δεν τον βλέπω καλά».

Γιατρός: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Ζητούσαν βοήθεια από την ΑΙ

Το «Live News» ανέφερε ότι, λίγη ώρα μετά τον παραπάνω διάλογο, απευθύνθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας βοήθεια για να επανέλθει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας σχετικά στο «Live News», έκανε την εξής επισήμανση:

«Αν μου επιτρέπεις, θέλω μια παρατήρηση. Μην προσδιορίζεις επακριβώς ως χρόνο θανάτου το τέσσερις παρά τέταρτο, γιατί η πρώτη παύση της θεραπείας γίνεται πολύ νωρίτερα. Στις τρεις και είκοσι δύο. Και χτυπάνε τα αλάρμ: τρεις και είκοσι τρία, τρεις και σαράντα πέντε, και τρεις και είκοσι τρία έχουμε συνεχή αλάρμ. Θα μας το πουν οι ειδικοί αυτό μετά τις ιστολογικές. Αλλά τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Η πρώτη παύση της θεραπείας είναι στις τρεις και είκοσι δύο.

»Θέλω και ευελπιστώ και εύχομαι να είναι η μοναδική που δεν θα πει ψέματα και η μοναδική που δεν θα βρεθεί κατηγορούμενη. Ελπίζω αυτά που έχετε ως δημοσιογραφική πληροφορία να είναι ακριβή και αυτά να είναι που θα κατατεθούν επακριβώς στον κύριο ανακριτή. Γιατί εμείς θέλουμε την αλήθεια. Είναι ο μόνος τρόπος να έχει ήσυχη τη συνείδησή της, να κοιμάται ήσυχη, αλλά και να μη βρεθεί κατηγορούμενη. Γιατί οι άλλες τρεις είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν κατηγορούμενες».