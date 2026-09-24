Νέα πίεση δέχεται η Τεχεράνη, αυτή τη φορά από τον αεροπορικό τομέα, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των πτήσεων που πραγματοποιούν ιρανικές αεροπορικές εταιρείες προς και από τη χώρα, μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση έρχεται στον απόηχο των νέων αμερικανικών κυρώσεων που στοχεύουν τον κλάδο των αερομεταφορών του Ιράν και δημιουργεί νέα προβλήματα στις διεθνείς συνδέσεις της χώρας, η οποία εδώ και χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμούς στις μεταφορές, τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε τεχνολογία.

Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι η αναστολή αφορά «όλες τις πτήσεις που εκτελούνται από ιρανικές εταιρείες προς και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ από σήμερα και να παραμένει ενεργό μέχρι νεωτέρας.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τα ΗΑΕ, και ειδικά το Ντουμπάι, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κόμβους μετακίνησης στην περιοχή για ταξιδιώτες και επιχειρήσεις από το Ιράν.

Η αναστολή περιορίζει ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών για διεθνείς πτήσεις, την ώρα που οι αμερικανικές κυρώσεις επιχειρούν να αυξήσουν την πίεση στην αεροπορική βιομηχανία της Τεχεράνης.

Η απόφαση των ΗΑΕ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ιράν έχει προειδοποιήσει χώρες της περιοχής να μην εφαρμόσουν μέτρα που θεωρεί ότι συνδέονται με την αμερικανική πίεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιδράσεων.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πόσο θα διαρκέσει η αναστολή ή αν θα επηρεαστούν άλλες μορφές αεροπορικής συνεργασίας.

Το νέο μέτρο προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στην ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από το Ιράν, όπου οι κυρώσεις, η διπλωματική ένταση και οι περιφερειακές ισορροπίες συνεχίζουν να επηρεάζουν άμεσα τις μετακινήσεις και το εμπόριο.