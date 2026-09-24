Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συνάντηση εντάσσεται στο πρόγραμμα διμερών επαφών του Έλληνα πρωθυπουργού κατά την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια του τετ α τετ, σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή ισραηλινών αμυντικών συστημάτων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis on the sidelines of the UN General Assembly session. Prime Minister Netanyahu emphasized the importance of the strategic partnership between the countries for regional stability and welcomed Greece’s selection of Israeli defense systems. The two discussed regional developments, energy cooperation, and the advancement of another tripartite summit with Cyprus. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 24, 2026

Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, στο πλαίσιο της συνεργασίας των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων και επαφών, ενώ σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στην ατζέντα του βρίσκονται επαφές για διεθνή, ενεργειακά και άλλα περιφερειακά ζητήματα.