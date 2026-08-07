Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα στην Τζέντα στην υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, σύμφωνα με πηγές από τις ένοπλες δυνάμεις και την κυβέρνηση του Ριάντ που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κι ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη αυτή, έκαναν γνωστό νωρίτερα αντιστοίχως η αυλή στο Ριάντ, οι υπηρεσίες του προέδρου της Τουρκίας και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ.

Η συμφωνία είναι «ζήτημα που συζητείτο για καιρό», αλλά «οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν» τα πράγματα, εξήγησε στο AFP πηγή του στον σαουδαραβικό στρατό, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.