Η Μαρία Κορινθίου ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο YouTube, όπου τόνισε ότι νιώθει πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

«Ναι, έχω πατήσει φρένο και είμαι πιο ευτυχισμένη και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Νομίζω ότι ήταν η στιγμή μου. Αυτό όλο ήρθε ψυχικά, εγκεφαλικά. Έδωσα εντολή σε πολλά πράγματα. Σε ένα από αυτά λοιπόν, ουσιαστικά κάθισα πίσω και γύρισα και είπα “Μαρία χρωστάς στον εαυτό σου αυτή τη στιγμή να ηρεμήσεις“. Να κατεβάσω ταχύτητα, να γαληνέψω, να πάρω μια ανάσα και ουσιαστικά να έχω και μεγαλύτερη διαύγεια, πιο καθαρό μυαλό στο πώς θέλω από δω και στο εξής να δρομολογήσω τη ζωή μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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