Η Μαρία Κορινθίου φαίνεται να απολαμβάνει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Καραθανάση. Η ηθοποιός δεν κρύβει την τρυφερότητα που νιώθει για τον σύντροφό της και συχνά εκφράζεται δημόσια με θερμά λόγια για εκείνον.

Μια νέα διαδικτυακή ανταλλαγή ανάμεσά τους ήταν αρκετή για να τραβήξει το ενδιαφέρον των ακολούθων τους. Ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα για την ανάγκη ξεκούρασης και ανανέωσης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

«Η δημιουργικότητα και το όραμα τρέφονται από τις εμπειρίες και την ηρεμία. Αφήνοντας για λίγο τα spreadsheets, επιστρέφουμε σύντομα με νέα ενέργεια…», έγραψε στην ανάρτησή του ο επιχειρηματίας.

Η Μαρία Κορινθίου θέλησε να σχολιάσει δημόσια τη δημοσίευση του συντρόφου της, εστιάζοντας στα στοιχεία του χαρακτήρα του που ξεχωρίζει και θαυμάζει περισσότερο. «Πιο όμορφο από όλα σε εσένα είναι η ψυχή σου… η αυθεντικότητά σου και η λεβεντιά σου», έγραψε η Μαρία Κορινθίου, με τον Γιώργο Καραθανάση να της απαντά εξίσου τρυφερά: «Σαν τη δική σου ψυχή δεν υπάρχει πουθενά αλλού».