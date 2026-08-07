Η Ρωσική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFU) εξακολουθεί να διαθέτει δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές της FIFA, παρά το γεγονός ότι οι εθνικές ομάδες της χώρας παραμένουν αποκλεισμένες από τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η FIFA και η UEFA απέβαλαν τις ρωσικές ομάδες από τις διοργανώσεις τους μετά την έναρξη του πολέμου, αν και αρχικά η παγκόσμια ομοσπονδία είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στη Ρωσία να συνεχίσει στα προκριματικά του Μουντιάλ με ουδέτερη ονομασία και σε ουδέτερες έδρες. Οι έντονες αντιδράσεις αρκετών ευρωπαϊκών ομοσπονδιών οδήγησαν τελικά στην πλήρη απαγόρευση συμμετοχής.

Ωστόσο, η FIFA δεν αφαίρεσε την ιδιότητα μέλους της Ρωσίας, γεγονός που επιτρέπει στην RFU να συμμετέχει στα Συνέδρια της ομοσπονδίας και να ψηφίζει στις προεδρικές εκλογές. Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει και στην UEFA, παρότι αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εξακολουθούν να αντιτίθενται στην επιστροφή της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των εκλογών της FIFA, καθώς ο Τζιάνι Ινφαντίνο δέχεται έντονη πίεση μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη διοίκηση της ομοσπονδίας και κάθε ψήφος ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική, εφόσον εμφανιστεί αντίπαλος υποψήφιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 FIFA και UEFA επέτρεψαν την επιστροφή των εθνικών ομάδων U17 της Ρωσίας υπό αυστηρές προϋποθέσεις, χωρίς εθνικά σύμβολα, ύμνο ή επίσημη εμφάνιση, ενώ νωρίτερα φέτος ο Ινφαντίνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της απαγόρευσης, υποστηρίζοντας πως οι αποκλεισμοί δεν έχουν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.