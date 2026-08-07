Τα ζώδια σήμερα επηρεάζονται άμεσα από τη μετακίνηση της Σελήνης στους Διδύμους, η οποία επιταχύνει τις εξελίξεις, ενισχύει τις επαφές και φέρνει στο προσκήνιο ανανεωμένες ιδέες. Οι ταυτόχρονες θετικές σχηματισμοί με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό δημιουργούν κατάλληλο έδαφος για σημαντικές συνειδητοποιήσεις και αποφάσεις που επανακαθορίζουν την πορεία υποθέσεων. Παράλληλα, η απογευματινή εμπλοκή του Δία αυξάνει τις προοπτικές εξέλιξης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η επικοινωνία και οι νέες επαφές αποκτούν ιδιαίτερη δυναμική. Οι όψεις της Σελήνης με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό οξύνουν τη σκέψη και σας βοηθούν να εκφράσετε τις θέσεις σας με σαφήνεια. Η αυθεντικότητα στη συμπεριφορά σας φέρνει θετικά αποτελέσματα. Από το απόγευμα, η επιρροή του Δία ευνοεί τις διευρυμένες συνεργασίες και την απόκτηση εμπειριών.

Ταύρος

Η ημέρα απαιτεί εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας. Η Σελήνη από τους Διδύμους, σε σύμπραξη με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, ανοίγει νέες διόδους για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σας. Αν κάποιο πλάνο δεν αποδίδει, η αναθεώρηση είναι η ενδεδειγμένη λύση. Το απόγευμα, ο Δίας στρέφει την προσοχή στην εσωτερική ισορροπία και στη διαμόρφωση ήρεμου κλίματος στον ιδιωτικό σας χώρο.

Δίδυμοι

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σας, η προβολή και η επιρροή σας αυξάνονται. Οι θετικές συνδέσεις με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό διευκολύνουν την προώθηση των σχεδίων σας και προσελκύουν το ενδιαφέρον των γύρω σας. Η αυθόρμητη εκδήλωση της προσωπικότητάς σας λειτουργεί ευεργετικά. Το απόγευμα, η συνδρομή του Δία ενισχύει την αποτελεσματικότητα των λόγων σας.

Καρκίνος

Επαναξιολόγηση παλαιών αντιλήψεων επιβάλλει η σημερινή αστρολογική συγκυρία. Οι όψεις της Σελήνης με τον Πλούτωνα, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα σας βοηθούν να εντοπίσετε εσωτερικούς περιορισμούς και να τους αποβάλετε. Η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη για σταθερότητα και την τάση για αλλαγή είναι απαραίτητη, ενώ η επαφή με τη φύση το απόγευμα προσφέρει διαύγεια.

Λέων

Το κοινωνικό σας περιβάλλον γίνεται πηγή έμπνευσης. Η Σελήνη στους Διδύμους ευνοεί τις επαφές με άτομα που διευρύνουν τη σκέψη σας, εφόσον διατηρείτε ανοιχτό πνεύμα στις συζητήσεις. Η γοητεία σας ενισχύεται σταδιακά μέσα στη μέρα, ενώ το απόγευμα ο Δίας παρέχει υποστήριξη στην προβολή και την επίτευξη των προσωπικών σας επιδιώξεων.

Παρθένος

Η ημέρα ενδείκνυται για τη δόμηση των μακροπρόθεσμων σχεδίων σας. Χάρη στη Σελήνη και τις όψεις της με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, μπορείτε να θέσετε προτεραιότητες με ακρίβεια. Με σωστή διαχείριση χρόνου αποφεύγετε την κόπωση. Το απόγευμα, ο Δίας προσφέρει την ευκαιρία για έναν απολογισμό που θα ισχυροποιήσει τις βάσεις σας.

Ζυγός

Θετικές προοπτικές διαμορφώνονται στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Η Σελήνη στους Διδύμους διευκολύνει την εκφραστικότητα και τη συναισθηματική προσέγγιση με πρόσωπα εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα ευνοεί την ενασχόληση με ενδιαφέροντα. Το απόγευμα, η επιρροή του Δία αυξάνει την δημοφιλία σας στο περιβάλλον που δραστηριοποιήστε.

Σκορπιός

Απαιτείται αποφασιστικότητα για τη διεκδίκηση των στόχων σας. Οι συνδυασμένες όψεις της Σελήνης με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό σας καλούν να ξεπεράσετε επιφυλάξεις και να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Στις συνεργασίες, η ενθάρρυνση για αμοιβαίες αλλαγές αποδίδει. Το απόγευμα, ο Δίας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες στον επαγγελματικό τομέα.

Τοξότης

Οι αλληλεπιδράσεις με οικεία πρόσωπα προσφέρουν νέες οπτικές. Η Σελήνη από τους Διδύμους σάς προτρέπει να εξετάσετε διαφορετικές απόψεις, ακόμη κι αν αρχικά είστε επιφυλακτικοί. Το απόγευμα, η ενέργεια του Δία ενισχύει την περιέργεια και την τάση για εμβάθυνση σε θέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον σας.

Αιγόκερως

Η προσοχή μετατοπίζεται στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Η Σελήνη στους Διδύμους σάς βοηθά να βρείτε ουσία στις απλές στιγμές, αποφεύγοντας τις υπερβολικές πιέσεις και τους έντονους ρυθμούς. Το απόγευμα, η θετική συσχέτιση της Σελήνης με τον Δία συμβάλλει στην εκτόνωση του άγχους και στην αποκατάσταση της ηρεμίας.

Υδροχόος

Οι πρωτοβουλίες σας έχουν θετικό αντίκτυπο στο άμεσο περιβάλλον. Η Σελήνη στους Διδύμους ενισχύει τον σχεδιασμό για το μέλλον, ξεκινώντας από πρακτικές βελτιώσεις στην καθημερινότητά σας. Το απόγευμα, ο Δίας ενισχύει τη διάθεση για προσφορά, προσφέροντας προσωπική ικανοποίηση από το αποτέλεσμα των ενεργειών σας.

Ιχθύες

Η ανάγκη για ανασύνταξη και εσωτερική αποφόρτιση κυριαρχεί. Οι θετικές όψεις της Σελήνης με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό ευνοούν τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς προσωπικού χώρου, ενώ η ενισχυμένη διαίσθηση οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα. Το απόγευμα, η επίδραση του Δία υποστηρίζει την ψυχική ανανέωση.