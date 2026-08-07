Σοκ και βαθιά θλίψη επικρατεί στις Σέρρες μετά το τραγικό τροχαίο στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη, που κόστισε τη ζωή σε μια 43χρονη μητέρα και τον 21χρονο γιο της.

Την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της θανατηφόρας σύγκρουσης, πραγματογνώμονας που μίλησε στην ΕΡΤ εκτιμά ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο θύματα κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 70-80 χιλιομέτρων την ώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σταμίρη, η ταχύτητα φαίνεται πως δεν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να εξηγήσει πώς το όχημα βγήκε από την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, πριν συγκρουστεί μετωπικά με το φορτηγό.

«Ίσως μίλησε στο κινητό ή κάτι άλλο»

Ο πραγματογνώμονας, αναλύοντας το βίντεο από το δυστύχημα, στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο εγκαταλείπει τη λωρίδα του.

«Το όχημα εκτρέπεται αρκετά μακριά από το σημείο του ατυχήματος και εκεί που εκτρέπεται δείχνει ότι δεν το εκτρέπει η ταχύτητα. Ίσως κάποια απόσπαση προσοχής, ίσως μίλησε στο κινητό ή κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η αυξημένη ταχύτητα μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του οδηγού να επαναφέρει έγκαιρα το όχημα στην πορεία του, ιδιαίτερα όταν αυτό κινείται σε στροφή και έχει ξεπεράσει την κρίσιμη ταχύτητα.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι ο οδηγός φαίνεται να μην επιχειρεί αμέσως να διορθώσει την πορεία του.

«Από τη στιγμή που αρχίζει και φεύγει από το ρεύμα του και μπαίνει στο άλλο ρεύμα, δεν κάνει καμία προσπάθεια να επαναφέρει, αλλά την κάνει αρκετή ώρα μετά, που έχει παραμείνει στο άλλο ρεύμα», σημείωσε ο κ. Σταμίρης.

Εκτίμηση για ταχύτητα άνω των 80 χλμ./ώρα

Ο πραγματογνώμονας εκτίμησε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. «Σίγουρα η ταχύτητά του ήταν αυξημένη. Πιστεύω ότι ήταν πάνω από το όριο», ανέφερε, εξηγώντας πως η «κρίσιμη ταχύτητα της στροφής» είναι το όριο πέρα από το οποίο ένα όχημα μπορεί να εκτραπεί από την πορεία του.

Με βάση την εικόνα από το βίντεο, αλλά και τη μαρτυρία άλλου οδηγού που ανέφερε ότι κινούνταν με 70-80 χλμ./ώρα, ο κ. Σταμίρης εκτίμησε ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων είχε αναπτύξει ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα.

«Με βάση αυτό που βλέπω στο βίντεο αλλά και τη μαρτυρία του άλλου οδηγού που λέει ότι πήγαινε με 70-80 χιλιόμετρα και φαίνεται στο βίντεο να κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα από το αυτοκίνητο, εκτιμώ ότι ήταν παραπάνω τα χιλιόμετρα από τα 70-80», ανέφερε.

«Ίσως υπήρχε απόσπαση προσοχής ή απειρία»

Το γεγονός ότι ο οδηγός δεν φαίνεται να αντιδρά άμεσα όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να βγαίνει από την πορεία του είναι, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, ένα από τα στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

«Από τη στιγμή που το όχημα φεύγει προς το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν ακόμα μπει, εκεί ο οδηγός θα μπορούσε, αν είχε τεταμένη την προσοχή του, να αρχίσει να επαναφέρει», εξήγησε.

«Εμείς όμως βλέπουμε ότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, κινείται για κάποια μέτρα στο αντίθετο ρεύμα και μετά από αυτό αρχίζει να επαναφέρει», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Σταμίρης σημείωσε πως αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα: «Ή άργησε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί ή λόγω απειρίας δεν μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση».

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.