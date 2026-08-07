Ο Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram μια εικόνα από την ημέρα που η πρωτότοκη κόρη του, Αμαλία Κωστοπούλου, παντρεύτηκε τον Τζέικ Μέντγουελ.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος συνόδευσε τη δημοσίευση της φωτογραφίας από την τελετή με μια σύντομη αναφορά, αποτυπώνοντας το συναίσθημά του για τη συγκεκριμένη στιγμή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημείωσε:

«Είναι κάποιες μέρες που δεν τις ξεχνάς ποτέ».

Η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαϊου στην Πύλο της Μεσσηνίας, με την παρουσία περίπου 350 καλεσμένων. Το ζευγάρι είχε προηγηθεί πολιτικός γάμος στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών τον περασμένο Οκτώβριο.

Μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών στην Ελλάδα, η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και ο Αμερικανός επιχειρηματίας ταξίδεψαν στο εξωτερικό.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της επέλεξαν την Ιταλία για τον μήνα του μέλιτος, με την ίδια να δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τα πρώτα στιγμιότυπα από την παραμονή τους στη Ρώμη.