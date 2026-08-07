Φωτιά στην Κόρινθο ξέσπασε το μεσημέρι, θέτοντας σε άμεσο συναγερμό τις αρχές λόγω της εστίας που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Στεφάνι.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Στεφάνι Κορίνθου.

Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 σε δύσβατο σημείο ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου o Δήμος Κορίνθου, ενώ στο συμβάν έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου. Επιπλέον, στις 16:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Η ενεργοποίηση του 112 για τους κατοίκους

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις πεδίου, η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην έκδοση ειδοποίησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Μέσω του προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων.