Τρία χρόνια μετά το τροχαίο που συγκλόνισε τις ΗΠΑ, τα νέα πλάνα από εκείνη τη νύχτα επαναφέρουν την υπόθεση στην επικαιρότητα και αποτυπώνουν δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες: από τη μία, μία 34χρονη γυναίκα που δεν πρόλαβε ουσιαστικά να ζήσει ούτε μία ημέρα ως παντρεμένη και, από την άλλη, την οδηγό που λίγη ώρα μετά τη μοιραία σύγκρουση έκλαιγε επειδή ήθελε να μιλήσει στον πατέρα της και να πάει σπίτι.

Στα πλάνα που έρχονται τώρα στη δημοσιότητα, η Jamie Lee Komoroski εμφανίζεται μέσα στο αστυνομικό τμήμα να κλαίει, να διαμαρτύρεται και να απαιτεί να μιλήσει στον πατέρα της. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε πέσει με το αυτοκίνητό της πάνω στο golf cart που μετέφερε τους νεόνυμφους Samantha Miller και Aric Hutchinson μαζί με δύο ακόμη άτομα.

Η Samantha σκοτώθηκε. Ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά.

Και ενώ μία οικογένεια μόλις είχε χάσει έναν άνθρωπο και ένας άνδρας είχε χάσει τη γυναίκα του λίγες ώρες μετά τον γάμο τους, η Komoroski ακούγεται στο βίντεο να λέει στους αστυνομικούς: «Θέλω απλώς να τελειώνει όλο αυτό και να πάω σπίτι».

Από την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής της στην τραγωδία

Λίγες ώρες πριν από τη μοιραία σύγκρουση, τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

Η Samantha και ο Aric είχαν παντρευτεί στο Folly Beach της Νότιας Καρολίνας, σε μια γαμήλια τελετή δίπλα στη θάλασσα. Είχαν ανταλλάξει όρκους, είχαν χορέψει μαζί και είχαν γιορτάσει με συγγενείς και φίλους την αρχή της κοινής τους ζωής.

Κατά την αποχώρησή τους από τη δεξίωση, οι νεόνυμφοι επιβιβάστηκαν σε ένα golf cart. Η Samantha φέρεται να είχε πει στον σύζυγό της ότι δεν ήθελε να τελειώσει εκείνη η νύχτα.

Λίγο αργότερα, όλα τελείωσαν με τον πιο βίαιο τρόπο. Το Toyota Camry που οδηγούσε η Komoroski έπεσε στο πίσω μέρος του golf cart. Σύμφωνα με τις αρχές, κινούνταν με περίπου 65 μίλια την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν μόλις 25, ενώ η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα της βρέθηκε στο 0,261% – περισσότερο από τρεις φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Η Samantha σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο Aric υπέστη, μεταξύ άλλων, εγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα.

Το νέο υλικό από το αστυνομικό τμήμα αποτυπώνει τη συμπεριφορά της Komoroski τις ώρες που ακολούθησαν. Με τα χέρια της δεμένα πίσω από την πλάτη, ζητά επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον πατέρα της.

«Δεν μπορώ να πάρω τον μπαμπά μου;», ακούγεται να ρωτά. Όταν ενημερώνεται ότι δεν μπορεί ακόμη να πραγματοποιήσει τηλεφώνημα, συνεχίζει να διαμαρτύρεται.

«Τι έκανα; Κανείς δεν έχει αποδείξεις για οτιδήποτε έκανα, οπότε δώστε μου το δικαίωμα να μιλήσω στον πατέρα μου», λέει.

Κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται την κάμερα στον τοίχο και στρέφεται προς αυτή, διαμαρτυρόμενη επειδή οι αστυνομικοί δεν της επιτρέπουν να καλέσει την οικογένειά της.

Στη συνέχεια, με ειρωνικό τόνο, σχολιάζει η ίδια τη συμπεριφορά της λέγοντας: «Ω, φέρομαι σαν μικρό μωρό».

Παράλληλα, νέο υλικό από κάμερα αστυνομικού που δημοσιοποιήθηκε δείχνει και τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Στα πλάνα, η Komoroski εμφανίζεται αναστατωμένη και ακούγεται να φωνάζει στους αστυνομικούς να ελέγξουν τη γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αρχικά υποστήριξε ότι δεν είχε κάνει κάτι λάθος, ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ αναπνοής. Εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια έδειξαν συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα της 0,261%.

«Της είπα ότι δεν ήθελα να τελειώσει η νύχτα»

Η εικόνα από το αστυνομικό τμήμα αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση όταν αντιπαραβάλλεται με όσα είχε περιγράψει αργότερα ο Aric Hutchinson για τις τελευταίες στιγμές με τη σύζυγό του.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, θυμήθηκε ότι βρίσκονταν μαζί στο golf cart μετά τη δεξίωση και ότι η Samantha τού είχε πει πως δεν ήθελε να τελειώσει η βραδιά. Εκείνος τη φίλησε στο μέτωπο.

Η επόμενη ανάμνησή του ήταν στο νοσοκομείο. Μέσα σε λίγες ώρες, είχε περάσει από τη στιγμή που αντάλλαζε όρκους με τη γυναίκα που αγαπούσε, στο να μαθαίνει ότι εκείνη είχε σκοτωθεί.

Η καταδίκη σε 25 χρόνια φυλάκισης

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Komoroski δήλωσε ένοχη για κακουργηματική οδήγηση υπό την επήρεια που προκάλεσε θάνατο, δύο κατηγορίες οδήγησης υπό την επήρεια που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου είχε ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια της Samantha και είχε δηλώσει ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις της.

Για τον Aric Hutchinson, όμως, καμία ποινή και καμία συγγνώμη δεν μπορούσε να αλλάξει το μοναδικό γεγονός που είχε ήδη καθορίσει τη ζωή του: η γυναίκα που είχε παντρευτεί λίγες ώρες νωρίτερα δεν ήταν πια εκεί.