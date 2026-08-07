Νέα απόρρητη αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδέχεται να δοκιμάσει την αντοχή και την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση σε σύμμαχη χώρα. Η απειλή αυτή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και εντός του φθινοπώρου, περιλαμβάνοντας σενάρια από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή.



Η εξέλιξη αυτή ανατρέψει προγενέστερες προβλέψεις της Ουάσινγκτον, οι οποίες θεωρούσαν απίθανο για το Κρεμλίνο να προκαλέσει τη Βορειοατλαντική Συμμαχία όσο οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν εγκλωβισμένες στον πόλεμο της Ουκρανίας.



Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν πως ο Ρώσος ηγέτης εμφανίζεται πλέον αρκετά αδίστακτος ώστε να ρισκάρει μια άμεση αντιπαράθεση.

Κενά στις αμερικανικές προμήθειες και εξάντληση αποθεμάτων

Το ενδεχόμενο μιας ρωσικής ενέργειας έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά, τα οποία θα ήταν απαραίτητα για την αντιμετώπιση μιας στρατιωτικής κρίσης με τη Ρωσία ή την Κίνα.

Τα αποθέματα των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της συνεπούς στρατιωτικής ενίσχυσης προς τις ουκρανικές δυνάμεις, αλλά και των παράλληλων στρατιωτικών εμπλοκών στη Μέση Ανατολή κατά του Ιράν.



Στα όπλα που βρίσκονται σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα περιλαμβάνονται οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Precision Strike Missiles και ATACMS, καθώς και τα αντιαεροπορικά συστήματα μικρού βεληνεκούς Stinger.

Το χρονοδιάγραμμα της απειλής και ο στρατηγικός στόχος

Οι αναλύσεις τοποθετούν το παράθυρο μιας πιθανής επίθεσης μεταξύ του φετινού φθινοπώρου και του 2029. Ο κεντρικός αντικειμενικός σκοπός του Πούτιν δεν είναι η καθολική κατάληψη εδαφών, αλλά να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να λάβουν αμήχανες αποφάσεις, προκαλώντας εσωτερικό ρήγμα στη συμμαχία των 77 ετών.

«Το μεγάλο ερωτηματικό είναι το πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τέτοια περίπτωση», δήλωσε στη Wall Street Journal η Χέδερ Κόνλεϊ, ανώτερη ερευνήτρια στο American Enterprise Institute.

«Ήταν πάντα ένας από τους κεντρικούς στόχους της Ρωσίας να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και να διασπάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους συμμάχους τους».

Η εσωτερική πίεση στο Κρεμλίνο και οι προηγούμενες προκλήσεις

Η αυξημένη διάθεση του Πούτιν για ανάληψη ρίσκου τροφοδοτείται από την τεράστια πίεση που δέχεται στο εσωτερικό της Ρωσίας για μια οριστική νίκη στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι ρωσικές υποδομές πετρελαίου δέχονται συνεχόμενα χτυπήματα από ουκρανικά drones, ενώ οι απώλειες στο μέτωπο έχουν επιβραδύνει σημαντικά την προέλαση των στρατευμάτων του.

Η Μόσχα έχει ήδη δείξει σημάδια επικίνδυνης κλιμάκωσης γύρω από τα νατοϊκά σύνορα, με ρωσικούς πυραύλους να πέφτουν σε πολωνικό έδαφος και drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.



Την ίδια ώρα, η αμερικανική πλευρά παλεύει να αναπληρώσει τα εξαντλημένα πυρομαχικά της, με τους αξιωματούχους να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την αμυντική ετοιμότητα της Δύσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.