Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους της Αττικής να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς η φετινή έξαρση των κρουσμάτων προκαλεί έντονο προβληματισμό. Παράλληλα, ζητά από τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε πιο εντατικές και οργανωμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών, επισημαίνοντας ότι στην Αττική έχουν ήδη καταγραφεί δεκάδες περιστατικά, ορισμένα εκ των οποίων ήταν θανατηφόρα.

Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει έγκαιρο σχεδιασμό και διαρκή εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών. Όπως επισημαίνει, οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, να ξεκινούν πριν από την περίοδο έντονης κυκλοφορίας των εντόμων και να συνοδεύονται από συνεχή επιτήρηση των πληθυσμών τους, καθώς και από άμεσες ενέργειες στις εστίες αναπαραγωγής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να τηρούν με συνέπεια όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιδημιολογική εικόνα των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, κατά την τετραετία 2020-2024 η παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική είχε περιοριστεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ υπήρξαν ακόμη και χρονιές κατά τις οποίες δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα. Η σημαντική αύξηση της δραστηριότητας του ιού φέτος διαφοροποιεί αισθητά την εικόνα που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια στο Λεκανοπέδιο και, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών που εφαρμόζονται από τους αρμόδιους φορείς.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της κατάστασης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γ. Πατούλης, δήλωσε:

«Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε καταφέρει να περιορίσουμε δραστικά την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική και μάλιστα υπήρξαν χρόνιες στις οποίες δεν καταγράφηκαν καθόλου κρούσματα. Η φετινή εικόνα αποτελεί σαφή οπισθοχώρηση και δείχνει ότι κάτι δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε στην πρόληψη και στην καταπολέμηση των κουνουπιών από τους αρμόδιους φορείς .Απαιτείται άμεση αξιολόγηση του σχεδιασμού και εντατικοποίηση των παρεμβάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν σχολαστικά ατομικά μέτρα προστασίας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γ. Πατούλης επανέλαβε ότι η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας προϋποθέτει συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έγκαιρο σχεδιασμό και συνεχή επιστημονική επιτήρηση, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού και να προστατευθούν οι πολίτες.