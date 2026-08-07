Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί μια ολόκληρη οικογένεια έπειτα από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Δράμας-Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκώμης, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 24χρονου και της 43χρονης μητέρας του.

Η τοπική κοινότητα είναι μουδιασμένη από τον ξαφνικό θάνατο των δύο ανθρώπων, οι οποίοι την ώρα του δυστυχήματος πήγαιναν στη δουλειά τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:30, όταν φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι επιβάτες του αυτοκινήτου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 21χρονος, ενώ η μητέρα του καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Ο οδηγός του φορτηγού έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το τραγικό δυστύχημα, μιλώντας στο MEGA:

«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το μικρό Σούλι. Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε».

Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης

Η κάμερα που υπήρχε στο φορτηγό κατέγραψε τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης με το αυτοκίνητο.

Στο βίντεο φαίνεται το φορτηγό να κινείται στην Εθνική Οδό Αμφίπολης-Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης. Το ΙΧ που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα φαίνεται να παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και να περνά στο αντίθετο ρεύμα.

Παρά την προσπάθεια του οδηγού του φορτηγού να φρενάρει, τα δύο οχήματα συγκρούονται πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα το τραγικό δυστύχημα.