Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, άνοιξε τον δρόμο για την πώληση του 30,4% του κρατικού μεριδίου στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το μεγαλύτερο της Μόσχας, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση των κρατικών οικονομικών που έχουν εξαντληθεί από τον πόλεμο.

Με διάταγμα που υπέγραψε την Πέμπτη, ο Ρώσος πρόεδρος αφαίρεσε το Σερεμέτιεβο από τον επίσημο κατάλογο των στρατηγικών επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι την ιδιωτικοποίηση του κρατικού πακέτου μετοχών. Παρόλα αυτά, το ρωσικό κράτος θα διατηρήσει μια ελεγκτική «χρυσή μετοχή», η οποία του δίνει το δικαίωμα να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση διαχείρισης θεωρεί αντίθετη στα εθνικά συμφέροντα.



Το διάταγμα απαγορεύει ρητά την πώληση του μεριδίου σε ξένους αγοραστές ή σε οντότητες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ξένα πρόσωπα, ενώ επιβάλλει στον μελλοντικό αγοραστή την υποχρέωση να διατηρήσει την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας και να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Γιατί προχωρά η Μόσχα σε αυτή την κίνηση

Η απόφαση λαμβάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία αναζητά τρόπους να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία που έχουν πληγεί από το κόστος του πολέμου και τις διεθνείς κυρώσεις. Η πώληση του μεριδίου στο Σερεμέτιεβο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ιδιωτικοποιήσεων, μετά την προηγούμενη πώληση του εθνικοποιημένου αεροδρομίου Ντομοντέντοβο σε θυγατρική του ίδιου του Σερεμέτιεβο τον Ιανουάριο του 2026.



Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, απαιτείται ξεχωριστή απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης, η οποία θα καθορίσει τους όρους και τη διαδικασία της πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών υποχρεώσεων και των εγγυήσεων διατήρησης του προφίλ λειτουργίας του αεροδρομίου.

Ο κρατικός προϋπολογισμός της Ρωσίας ζορίζεται έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Το ομοσπονδιακό έλλειμμα μπορεί να υπερβεί τα επίσημα σχέδια κατά περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο ρούβλια (12,85 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα.



Το έλλειμμα ανερχόταν σε 5,73 τρισεκατομμύρια ρούβλια (69, 6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) στο 2,5% του ΑΕΠ, τους πρώτους έξι μήνες του χρόνου, 1,7 φορά μεγαλύτερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.



Το 66% του αεροδρομίου ανήκει στη ρωσική εταιρία Sheremetyevo Holding, οι φυσικοί ιδιοκτήτες της οποίας δεν είναι δημόσια γνωστοί. Πριν από την επαναφορά της έδρας της από την Κύπρο το 2022 ελεγχόταν από εταιρίες που ανήκαν στον στενό φίλο του Πούτιν Αρκάντι Ρότενμπεργκ και σε εταίρους του Ρότενμπεργκ.



Το Σερεμέτιεβο είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ρωσίας, το οποίο έχει την ιδιοκτησία και τη λειτουργία τερματικών σταθμών με ικανότητα διαχείρισης έως 87 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως. Ο αριθμός ήταν 43,5 εκατομμύρια το 2025.



Παρά τις δυτικές κυρώσεις και τους περιορισμούς πτήσεων, τα αεροδρόμια εξακολουθούν να είναι κερδοφόρα χάρη στην αύξηση της κυκλοφορίας σε διαδρομές στο εσωτερικό και χάρη σε “φιλικές” χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Βιετνάμ. Τον Ιανουάριο φέτος, το Σερεμέτιεβο εξαγόρασε το 100% ενός άλλου μεγάλου αεροδρομίου της Μόσχας, του Ντομοντέντοβο, έναντι 66 δισεκατομμυρίων ρουβλίων.



Το Ντομοντέντοβο, που εθνικοποιήθηκε με αίτημα του γενικού εισαγγελέα τον Ιούνιο 2025, διαχειρίζεται περίπου 15 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.