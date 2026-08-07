Στη σύλληψη δύο ανδρών για διάρρηξη αυτοκινήτου σε παραλιακή περιοχή της Πιερίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από άμεση κινητοποίηση. Η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν από το όχημα ξεπερνά τις 19.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύδνας – Κολινδρού και αφορά διάρρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της 6ης Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες παραβίασαν Ι.Χ. αυτοκίνητο και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και δύο βαλίτσες που περιείχαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Μετά την καταγγελία ακολούθησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό τους. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν στο σύνολό τους και αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.