Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που ένας 56χρονος άνδρας ορμά στη φουρτουνιασμένη θάλασσα με τα ρούχα για να σώσει τρία μικρά παιδιά που κινδύνευαν να πνιγούν. Ο Στίβεν Ντούρεϊ Γουίλιαμς έσπευσε στο νερό κρατώντας ένα σωσίβιο μόλις άκουσε τις εκκλήσεις τους για βοήθεια. Ο κ. Ντούρεϊ Γουίλιαμς, πρώην πεζοναύτης του Βασιλικού Ναυτικού και συνταξιούχος πυροσβέστης, εργαζόταν στο παραθαλάσσιο κατάστημά του στην παραλία Ντάμπτον Γκαπ κοντά στο Μπρόντστερς του Κεντ, όταν αντιλήφθηκε ότι τα παιδιά πάλευαν με τα κύματα.



Χωρίς δεύτερη σκέψη, μπήκε στα άγρια κύματα και χρησιμοποίησε το σωσίβιο για να τραβήξει αρχικά ένα κορίτσι και ένα αγόρι έξω από το νερό.



Στη συνέχεια επέστρεψε ξανά στα βαθιά για να σώσει το δεύτερο αγόρι που πάλευε με τα κύματα, σύροντάς το με ασφάλεια μέχρι την ακτή.



Η μάρτυρας Τζο Ντρέικ δήλωσε: «Πέρασα από την κουζίνα του και τον είδα να μαγειρεύει, αλλά καθώς προχωρούσα έγινε ολοφάνερο ότι αυτά τα παιδιά βρίσκονταν σε κίνδυνο. Δεν δίστασε στιγμή μόλις άκουσε τις κραυγές. Απλώς μπήκε στη θάλασσα πλήρως ντυμένος και έσωσε τα παιδιά. Είναι ένας πραγματικός ήρωας».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Άντι Μιλνς, ανέφερε: «Είδα ολόκληρο το περιστατικό. Ο Στιβ ήταν εκεί αμέσως και βοήθησε και τα τρία παιδιά να βγουν στην ξηρά».



Η παραθερίστρια Αμάντα Ρουκ σχολίασε: «Μπράβο Στιβ, φανταστική αντίδραση και τεράστια γενναιότητα».



Η Μισέλ Χάλισι πρόσθεσε: «Τι ήρωας. Μπράβο για τη διάσωση αυτών των παιδιών, απλά καταπληκτικός».

Μαύρο καλοκαίρι στις βρετανικές ακτές με δεκάδες θύματα

Τουλάχιστον 39 θάνατοι έχουν αναφερθεί φέτος το καλοκαίρι σε περιστατικά που σχετίζονται με ανοιχτά ύδατα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα αγόρι πνίγηκε στα ανοιχτά των ακτών του Γιορκσάιρ όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα από ισχυρό ρεύμα. Η Ακτοφυλακή, η πυροσβεστική και η αστυνομία κινητοποιήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από την εξαφάνισή του στις 18:11 το απόγευμα της Τρίτης, μόλις λίγα λεπτά αφού οι ναυαγοσώστες είχαν σχολάσει. Τρία ακόμη άτομα διασώθηκαν.



Παράλληλα, ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του όταν μπήκε στο νερό στο ανατολικό Λονδίνο τη Δευτέρα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 18:48 μετά από αναφορές ότι το παιδί βρέθηκε στη δεξαμενή Μίλγουολ κοντά στην οδό Ιστ Φέρι. Παρά τις προσπάθειες των σωστών συνεργείων, ανασύρθηκε νεκρός στις 22:30.



Το περιστατικό της Τρίτης στο Ανατολικό Γιορκσάιρ συνέβη σε απόσταση λιγότερη των 20 μιλίων από το σημείο όπου η 15χρονη Γκρέις Κίλιγκ παρασύρθηκε στη θάλασσα τον Ιανουάριο. Η Γκρέις έχασε τη ζωή της μαζί με τη 45χρονη μητέρα της Σάρα και τον 67χρονο Μαρκ Ράτκλιφ, ο οποίος βούτηξε για να βοηθήσει. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού της Γκρέις διήρκησαν 13 ημέρες, μέχρι που βρέθηκε παγιδευμένη ανάμεσα σε μεγάλους βράχους θαλάσσιας προστασίας.

Τραγωδίες που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη

Τον Ιούλιο, μια οικογενειακή εκδρομή στην παραλία Γουέστ Μέρσι στο Έσεξ μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν έξι συγγενείς παρασύρθηκαν από ισχυρή παλίρροια. Ένα επτάχρονο αγόρι, ο Μούσα Αχμέντ, πέθανε στο νοσοκομείο, ενώ η 15χρονη ξαδέρφη του και η 41χρονη μητέρα της έχασαν τη ζωή τους επί τόπου.

Το Εθνικό Φόρουμ Ασφάλειας Νερού ανέφερε 202 θανατηφόρα περιστατικά πέρυσι στη Βρετανία, με τα πλήρη στοιχεία για τη φετινή χρονιά να αναμένονται τον ερχόμενο Μάιο, σύμφωνα με την Daily Mail.