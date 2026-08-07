Συγκλονιστικές αποκαλύψεις συνεχίζουν να έρχονται στο φως στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σαν Ισίδρο του Μπουένος Άιρες. Στο εδώλιο κάθονται επτά επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι με παραλείψεις και αμέλειες στη φροντίδα του θρυλικού Αργεντινού ενδέχεται να συνέβαλαν στον θάνατό του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση του φυσικοθεραπευτή του, Νικολάς Ταφαρέλ, ο οποίος περιέγραψε την επιβαρυμένη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

«Δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι, δεν ήθελε να φάει ούτε να πλυθεί», κατέθεσε ο Ταφαρέλ, εξηγώντας πως είχε επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του προς το ιατρικό επιτελείο και είχε ζητήσει καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασής του.

Όπως ανέφερε, οι επισημάνσεις του δεν συνοδεύτηκαν από ουσιαστικές ενέργειες. «Έβλεπα ότι η κατάστασή του χειροτέρευε, όμως δεν είδα άμεση αντίδραση. Ήταν πρησμένος, είχε έντονο οίδημα στα πόδια. Οι γιατροί μου έλεγαν να μην ανησυχώ, ότι όλα θα περάσουν, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

Ο Ταφαρέλ αναφέρθηκε και στην τελευταία συνάντησή τους, στις 24 Νοεμβρίου 2020, μία ημέρα πριν από τον θάνατο του Μαραντόνα. Όπως είπε, του πρότεινε να πιουν μαζί ένα μάτε, όμως εκείνος αρνήθηκε.

«Μου είπε: “Δεν θέλω τίποτα άλλο, Τάφιτα, ως εδώ”. Τον ρώτησα τι εννοεί και απάντησε απλώς: “Ως εδώ”», κατέθεσε, περιγράφοντας μια στιγμή που απέκτησε ιδιαίτερο βάρος μετά τον θάνατο του «Ντιεγκίτο».

Κεντρικό σημείο της δίκης παραμένει και ο ακριβής χρόνος του θανάτου του. Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις συγκλίνουν ότι ο Μαραντόνα υπέστη πολύωρη αγωνία πριν καταλήξει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ομοφωνία για τη διάρκειά της. Οι επτά κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και ότι δεν είχαν άμεση εμπλοκή στα αίτια του θανάτου του.