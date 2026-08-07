Σε διπλή μεταγραφική ενίσχυση προχώρησε η Διεύθυνση της Ακαδημίας του Ολυμπιακού για την Β΄ ομάδα του συλλόγου που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες προχώρησαν στην απόκτηση του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου, Δημήτρη, ο οποίος αγωνίζεται επίσης ως αμυντικός και είχε κάνει τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία του συλλόγου.

Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν και την απόκτηση του 20χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, ο οποίος είναι ο γιος του μεγάλου Τζιοβάνι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Δημήτρη Ρέτσο:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Ρέτσου.

Ο Έλληνας αμυντικός γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 2004 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, με την οποία έφτασε μέχρι και την Κ23, πριν αποχωρήσει για την Πολωνία για λογαριασμό της Jagiellonia Bialystok, το καλοκαίρι του 2024.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Αστέρα B’ AKTOR. Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό».

Η ανακοίνωση για τον Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Κοριτίμπα, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του Sao Bernardo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Santos.

Τζουλιάνο, καλωσόρισες στον Ολυμπιακό».