Αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα στοιχεία της Πυρομετεωρολογικής Ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την πυρκαγιά που σάρωσε την Αττικοβοιωτία. Περισσότερα από 61.500 στρέμματα αποτεφρώθηκαν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ποσοστό που αγγίζει το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, ανατρέποντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τη συμπεριφορά των μετώπων. Εκτιμάται ότι ότι η φωτιά απελευθέρωσε στο περιβάλλον μια τεράστια ποσότητα ενέργειας, που ισοδυναμεί, σύμφωνα με το METEO, με «6 βόμβες Χιροσίμα».

Η καταστροφική μανία της φωτιάς έκαψε συνολικά 111.732 στρέμματα μέσα σε περίπου 91 ώρες, από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Η ανακατασκευή της πορείας της μέσω δορυφορικών δεδομένων αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε το πύρινο μέτωπο.

Το χρονικό της καταστροφής και οι δύο νυχτερινές εξάρσεις

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας και μέσα στις πρώτες 10 ώρες αποτέφρωσε 15.072 στρέμματα κατευθυνόμενη προς το παραλιακό μέτωπο. Αμέσως μετά εκδηλώθηκε η πρώτη νυχτερινή έξαρση, όπου μέσα σε μόλις 12 ώρες κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα εξαιτίας των βορείων ανέμων που ξεπέρασαν τα 80 km/h.

Την επομένη ακολούθησε δεύτερη νυχτερινή έξαρση προς τα νότια και νοτιοανατολικά, προσθέτοντας ακόμη 27.810 καμένα στρέμματα υπό τη ριπή ανέμων έως 70 km/h. Ο ρυθμός εξάπλωσης άρχισε να φθίνει σταδιακά μόνο όταν οι άνεμοι υποχώρησαν και το μέτωπο προσέγγισε εκτάσεις που είχαν ήδη αναφλεγεί το 2021.

Τεράστια έκλυση ενέργειας στο περιβάλλον

Τα επιστημονικά δεδομένα του METEO προκαλούν σοκ, καθώς η συνολική ενέργεια που ακτινοβολήθηκε υπολογίζεται σε τουλάχιστον 380 Τερατζάουλ (TJ). Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί με την καταστροφική ισχύ από έξι βόμβες της Χιροσίμα.

Το ιδιαίτερο μοτίβο εξάπλωσης με τις δύο νυχτερινές εξάρσεις διαφοροποίησε πλήρως τη συγκεκριμένη πυρκαγιά από τις συνήθεις, καθώς τις μεσημεριανές ώρες ο ρυθμός ανάπτυξης εμφανιζόταν συγκριτικά πιο συγκρατημένος.