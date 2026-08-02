Στη Βένιζα και στον κάμπο των Μεγάρων έχει μεταφερθεί το πιο κρίσιμο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και, αφού κατέκαψε το Πόρτο Γερμενό, έφτασε στη δυτική Αττική.

Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να προστατεύσουν τον οικισμό και να εμποδίσουν τη φωτιά να επεκταθεί προς άλλες κατοικημένες περιοχές, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν ξανά οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Το πύρινο μέτωπο έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και στη συνέχεια άρχισε να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα προς τη Βένιζα. Η φωτιά μπήκε στο πυκνό πευκοδάσος και έφτασε έως τις πρώτες κατοικίες, δημιουργώντας ένα μεγάλο και ιδιαίτερα δύσκολο μέτωπο.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, τουλάχιστον τρία σπίτια στη Βένιζα έχουν καεί, ενώ υπάρχουν αναφορές και για επιπλέον κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλήρης εικόνα της καταστροφής δεν είναι ακόμη δυνατόν να αποτυπωθεί, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η πρόσβαση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί βαθύτερα στον κάμπο των Μεγάρων. Παράλληλα, μέτωπα και διάσπαρτες εστίες παραμένουν ενεργά στην Ψάθα, στον Μύτικα, στο Κρύο Πηγάδι και στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου.

Εκκενώθηκαν πέντε περιοχές προς τα Μέγαρα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112. Όσοι βρίσκονταν σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα και Ζάχουλη κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Βένιζας εγκατέλειψαν εγκαίρως τα σπίτια τους, ωστόσο αρκετοί παρέμειναν σε κοντινά ασφαλή σημεία, παρακολουθώντας την πορεία της φωτιάς. Αστυνομικοί και πυροσβέστες πραγματοποίησαν ελέγχους πόρτα-πόρτα, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είχαν μείνει άνθρωποι μέσα στις ζώνες που απειλούνταν άμεσα.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η επιχείρηση διάσωσης ενός ηλικιωμένου ζευγαριού κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού τους, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους απομακρύνουν και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Οι δύο ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους.

Με την ανατολή του ήλιου άρχισαν εκ νέου οι εναέριες ρίψεις, με στόχο να περιοριστούν τα ενεργά μέτωπα στη Βένιζα και στην Ψάθα και να υποστηριχθούν οι επίγειες δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι έφταναν κατά τόπους τα 6 και 7 μποφόρ, είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν υδροληψίες ή ασφαλείς ρίψεις εξαιτίας των ισχυρών αναταράξεων.

Στη συνολική επιχείρηση στην Αττικοβοιωτία συμμετέχουν περίπου 500 πυροσβέστες με 135 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και ισχυρή δύναμη εναέριων μέσων. Στη μάχη έχουν ενταχθεί επίσης πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας, των δήμων και του στρατού.

Βασικός στόχος είναι να ανακοπεί η φωτιά στα σημεία όπου κατεβαίνει από τον Κιθαιρώνα και να μην πλησιάσει περισσότερο προς τα Μέγαρα και τα Βίλια. Η κατεύθυνση και η ένταση των ανέμων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της επιχείρησης μέσα στις επόμενες ώρες.

Περισσότερα από 66.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Η καταστροφή στην Αττικοβοιωτία είναι ήδη πολύ μεγάλη. Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν καεί συνολικά περίπου 66.000 στρέμματα: 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία και 35.700 στρέμματα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Η έκταση αναμένεται να είναι μεγαλύτερη, καθώς η συγκεκριμένη καταγραφή πραγματοποιήθηκε πριν η φωτιά περάσει ολόκληρη την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και κατέβει προς τη Βένιζα. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και κατοικίες, ενώ η καταγραφή των ζημιών θα αρχίσει μόλις το επιτρέψουν οι επιχειρησιακές συνθήκες.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη στη Βένιζα και στα υπόλοιπα μέτωπα, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να μην επιστρέψουν στις περιοχές που εκκενώθηκαν και να ακολουθούν αποκλειστικά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της Αστυνομίας.