Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε το meteo24news από τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αποτυπώνοντας τη στιγμή που το πύρινο μέτωπο εισβάλλει στην παραθαλάσσια περιοχή και καταστρέφει ό,τι συναντά στο πέρασμά του.

Το βίντεο καταγράφει την ένταση της πυρκαγιάς, με τις φλόγες να κινούνται ανεξέλεγκτα, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά το καταπράσινο τοπίο μετατρέπεται σε μια απέραντη έκταση από στάχτες. Καμένα δέντρα, κατεστραμμένες κατοικίες και σοβαρές ζημιές σε περιουσίες συνθέτουν την εικόνα που άφησε πίσω της η φωτιά.

Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και, εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών, επεκτάθηκε γρήγορα προς τη Δυτική Αττική, φτάνοντας μέχρι το Πόρτο Γερμενό. Για ημέρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, προσπαθώντας να περιορίσουν το καταστροφικό μέτωπο.

Το φυσικό τοπίο της περιοχής έχει πλέον αλλάξει δραματικά. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες κυριαρχούσε το πυκνό πράσινο, σήμερα απλώνονται χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, με ελάχιστες νησίδες βλάστησης να έχουν παραμείνει ανέπαφες.

Οι εικόνες από αέρος αποτυπώνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, καθώς το άλλοτε καταπράσινο παραθαλάσσιο τοπίο έχει μετατραπεί σε ένα μαύρο, αποκαρδιωτικό σκηνικό που μαρτυρά το πέρασμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είχε αποτεφρώσει περίπου 80.800 στρέμματα γης, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές του φετινού καλοκαιριού στην Αττική.