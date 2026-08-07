Στη λύση της συνεργασίας του με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Δημητριάδη προχώρησε ο ΣΚΑΪ, θέτοντας σε ισχύ τη σχετική απόφαση από την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026.

Οι λόγοι της αποχώρησης και οι σχέσεις των δύο πλευρών

Η εξέλιξη αυτή προήλθε κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης, με την πλευρά του στελέχους να επικαλείται προσωπικές αιτίες για την ολοκλήρωση της θητείας του στη διοίκηση του μέσου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, η διακοπή της συνεργασίας καταγράφεται σε θετικό κλίμα, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής σύμπραξης με διαφορετικό αντικείμενο.

Στη λύση της συνεργασίας του με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Δημητριάδη προχώρησε ο ΣΚΑΪ

Η επίσημη τοποθέτηση της διοίκησης

Για τη διοικητική αυτή μεταβολή εκδόθηκε σχετική ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία υπογραμμίζονται τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του Ομίλου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, με ισχύ από 7 Αυγούστου, κατόπιν κοινής συμφωνίας και για προσωπικούς λόγους του τελευταίου.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τους στο μέλλον, υπό διαφορετική μορφή.»