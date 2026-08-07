Η Ντουμπάι δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ και φαίνεται πως ετοιμάζει νέα προσέγγιση προς τον Ολυμπιακό! Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ημερών, η ομάδα από την Αραβία έχει καταθέσει νέα πρόταση ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων προς τους πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στη συμφωνία και ο Τζάστιν Άντερσον ως αντάλλαγμα!

Ο Τόμας Γουόκαπ κάνει τα πάντα για να φύγει από τον Ολυμπιακό, όμως οι Πειραιώτες είναι ανένδοτοι και με την τελευταία τους κίνηση, του έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα.

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