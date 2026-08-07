Αδυνατεί να πιστέψει τις κατηγορίες που βαραίνουν τον 26χρονο Αφγανό, Σαρίφ Αχμαντζάι, το ζευγάρι Αμερικανών που τον φιλοξένησε και ουσιαστικά τον «υιοθέτησε» όταν ήταν έφηβος στη Λέσβο. Οι δύο Αμερικανοί, που εργάζονταν σε ανθρωπιστική αποστολή στον καταυλισμό της Μόριας, δηλώνουν πως είναι «συντετριμμένοι» από τη σύλληψή του για τη δολοφονία της 38χρονης, Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, στην Αθήνα και επιμένουν ότι δεν είχαν ποτέ διακρίνει σημάδια που να προμήνυαν μια τόσο αποτρόπαιη πράξη.

Μιλώντας στην Daily Mail, το ζευγάρι, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι πληροφορήθηκε τη σύλληψη του Αχμαντζάι από κοινό γνωστό και δυσκολεύεται να συνδέσει τον νεαρό που έζησε σχεδόν δύο χρόνια στο σπίτι του στη Λέσβο με τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει σήμερα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τον φιλοξένησαν μετά την πυρκαγιά στη Μόρια

Το ζευγάρι γνώρισε τον Αχμαντζάι το 2016, όταν εκείνος ήταν 16 ετών και εργαζόταν ως μεταφραστής για οργανώσεις αρωγής στον καταυλισμό της Μόριας. Όπως περιέγραψε ο θετός πατέρας του, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον καταυλισμό έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών, ο νεαρός έχασε ό,τι είχε.

«Όταν κάηκε ο καταυλισμός, τον πήρα μαζί με ακόμα δύο άτομα στο σπίτι μας περίπου στις πέντε το πρωί. Οι άλλοι έφυγαν, αλλά εκείνος έμεινε. Κάπως έτσι τον κρατήσαμε κοντά μας και τον υιοθετήσαμε κατά κάποιον τρόπο», ανέφερε.

Η σχέση τους έγινε ιδιαίτερα στενή, με τον Αφγανό πυγμάχο να αποκαλεί το ζευγάρι «μαμά» και «μπαμπά», ενώ μαζί με τους δύο, σήμερα ενήλικες, γιους τους αποτέλεσαν την οικογένειά του. Η θετή μητέρα του τον βοηθούσε με τα αγγλικά και τα σχολικά του μαθήματα, ενώ στο παρελθόν είχαν δημοσιευθεί φωτογραφίες με τα χριστουγεννιάτικα δώρα που του είχαν προσφέρει.

Ο Αχμαντζάι έμεινε μαζί τους στη Λέσβο μέχρι την επιστροφή τους στην Ατλάντα της Τζόρτζια, δύο χρόνια αργότερα. Σύμφωνα με τους ίδιους, τον είδαν για τελευταία φορά το 2019, όταν επισκέφθηκαν ξανά την Ευρώπη.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω – Είναι σαν να ζω έναν εφιάλτη»

Η θετή μητέρα του ξέσπασε σε λυγμούς μιλώντας για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 26χρονος.

«Όταν άκουσα τα νέα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Δεν μοιάζει πραγματικό. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι θα ξυπνήσω και ότι θα ήταν ένας εφιάλτης. Είμαι συντετριμμένη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι ένας πόνος που δεν περιγράφεται. Νιώθω σαν μητέρα γι’ αυτό το παιδί, που πλέον είναι ενήλικας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο σύζυγός της τόνισε ότι δεν πίστεψε ποτέ πως ο Αχμαντζάι θα μπορούσε να διαπράξει μια τόσο βίαιη πράξη.

«Απολύτως όχι. Είχε δυσκολίες, όπως όλοι, αλλά ποτέ δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Υπήρχαν στιγμές που επαναστατούσε απέναντι στην εξουσία ή λυπόταν τον εαυτό του, όμως τίποτα περισσότερο. Ό,τι πω είναι εικασία, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Σαρίφ που γνώρισα ως έφηβο δεν είναι ο Σαρίφ του σήμερα», ανέφερε.

Η σύζυγός του πρόσθεσε ότι οι αντιδράσεις του ήταν «φυσιολογικές για έναν έφηβο» και σημείωσε πως, όπως πολλοί πρόσφυγες, είχε βιώσει έντονα τραυματικές εμπειρίες.

Η τραγική ιστορία της ζωής του

Η ζωή του Αχμαντζάι έχει παρουσιαστεί σε αυτοβιογραφικό βίντεο κινουμένων σχεδίων, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει και το βιβλίο του με τίτλο «From Hell to Home: How Loss, Exile, and Hope Built the Man I Became».

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ολόκληρη η οικογένειά του εξοντώθηκε στο Αφγανιστάν. Ο πατέρας και ο αδελφός του σκοτώθηκαν από τους Ταλιμπάν, ενώ η μητέρα, η αδελφή του και ακόμα ένας αδελφός του έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτοκτονίας.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε την Καμπούλ και διένυσε πεζός επί 45 ημέρες τη διαδρομή μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας, μέσα σε συνθήκες παγωνιάς, κατά τις οποίες ένας ακόμη μετανάστης που ταξίδευε μαζί του πέθανε.

Αφού έφτασε στην Τουρκία, επιχείρησε δύο φορές να περάσει στην Ελλάδα με βάρκα, όμως και τα δύο σκάφη βυθίστηκαν. Τελικά κατάφερε να φτάσει στη Λέσβο σε ηλικία 16 ετών, το 2016, και εγκαταστάθηκε στον καταυλισμό της Μόριας.

Η γνωριμία με τη σύζυγό του και η οικογένεια που δημιούργησαν

Το ζευγάρι Αμερικανών ανέφερε ότι μέσω της ανθρωπιστικής δράσης στη Λέσβο γνώρισε και τη μετέπειτα σύζυγο του Αχμαντζάι, την 28χρονη Αμερικανίδα χριστιανή ιεραπόστολο, Αλέινα Χολ, η οποία επίσης εργαζόταν εθελοντικά σε οργάνωση αρωγής.

Όπως υποστηρίζουν, αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα, η Αλέινα και ο Αχμαντζάι έγιναν ζευγάρι το 2021, παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Απρίλιο.

Οι ίδιοι θυμούνται ότι είχαν γνωρίσει τους γονείς της Αλέινα, τον 65χρονο Τομ Χολ και την 61χρονη Σούζαν Χολ, όταν είχαν επισκεφθεί την κόρη τους στην Ελλάδα το 2016, χωρίς όμως να αναπτύξουν στενή σχέση μαζί τους. Παράλληλα, ανέφεραν ότι πληροφορήθηκαν πως οι γονείς της φέρονται να μην επιθυμούσαν τον γάμο της με τον Αχμαντζάι, χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Ελίζαμπεθ Ρος

Οι ελληνικές Αρχές θεωρούν ότι ο Αχμαντζάι δολοφόνησε την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στις 15 Ιουλίου και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα, την οποία άφησε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα.

Ο 26χρονος παραμένει προφυλακισμένος, ενώ αρνήθηκε να δηλώσει ενοχή κατά την εμφάνισή του ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε στην κατάθεσή του το Σάββατο ότι δεν σκότωσε την 38χρονη, ισχυριζόμενος πως τη βρήκε ήδη νεκρή και στη συνέχεια πανικοβλήθηκε, προχωρώντας σε μια σειρά αδικαιολόγητων ενεργειών.

«Δεν έβλαψα ποτέ κανέναν. Θέλω να με καταλάβετε και να με πιστέψετε. Απλώς πανικοβλήθηκα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Οι υποψίες της συζύγου του και ο ρόλος της οργάνωσης

Ο Αχμαντζάι και η σύζυγός του γνώριζαν την Ελίζαμπεθ Ρος μέσα από τη χριστιανική ανθρωπιστική τους δράση στη Λέσβο, καθώς η 38χρονη προσέφερε εθελοντική εργασία στην ίδια οργάνωση.

Το διαμέρισμα όπου διέμενε η Ρος ανήκε στην οργάνωση Love Every Nation Athens, ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Daily Mail, ο Αχμαντζάι και η σύζυγός του διέθεταν κλειδί του ακινήτου.

Η Αλέινα Χολ φέρεται να ήταν εκείνη που ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές, όταν παρατήρησε ύποπτη συμπεριφορά από τον σύζυγό της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λίγες ημέρες αφότου εκείνος εξαφανίστηκε από το σπίτι τους μέσα στη νύχτα, τον εντόπισε σε διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Ρος.

Οι υποψίες της ενισχύθηκαν μετά τον εντοπισμό της σορού της 38χρονης, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το σπίτι μαζί με το βρέφος τους. Εκτιμάται ότι σήμερα διαμένει σε ξενοδοχείο στην Ελλάδα.

Το οικογενειακό περιβάλλον της Αλέινα Χολ

Η Αλέινα Χολ μεγάλωσε στο Ρίνγκγκολντ της πολιτείας Τζόρτζια, κοντά στα σύνορα με το Τενεσί, σε οικογένεια που συμμετείχε ενεργά στη χριστιανική κοινότητα της περιοχής.

Οι γονείς της, ο συνταξιούχος πιλότος της FedEx, Τομ Χολ, και η Σούζαν Χολ, μεγάλωσαν την ίδια και τον μεγαλύτερο αδελφό της, Έινταν, σε κατοικία εντός της κλειστής κοινότητας Windstone Golf Club, ενώ περνούσαν χρόνο και σε ξύλινη κατοικία στα βουνά Blue Ridge.

Η οικογένεια συμμετείχε στις δραστηριότητες της εκκλησίας First Baptist Church of Lakeview στη Ρόσβιλ της Τζόρτζια και είχε λάβει μέρος σε ιεραποστολές στη Δομινικανή Δημοκρατία και αργότερα στην Αϊτή.

Η Αλέινα και ο αδελφός της φοίτησαν στη χριστιανική ιδιωτική σχολή Grace Baptist School Academy στην Τσατανούγκα του Τενεσί, όπου η ίδια αναδείχθηκε πρόεδρος της τελευταίας τάξης το 2016. Τότε σχεδίαζε να ακολουθήσει τον αδελφό της στο Berry College της Τζόρτζια, όπου εκείνος σπούδαζε μηχανικός και αγωνιζόταν στην ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου των Vikings. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές της, καθώς την ίδια χρονιά ταξίδεψε στην Ελλάδα για να εργαστεί εθελοντικά στον καταυλισμό της Μόριας.