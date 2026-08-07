Ο Ουίλιαμ Όρμπιτ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο της διεθνούς μουσικής. Ο Βρετανός παραγωγός και συνθέτης είχε συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως η Madonna, οι U2, οι Blur και οι All Saints.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

Στο μήνυμά της αναφέρει:

«Η απουσία του θα είναι μεγάλη για εμάς, αλλά και για τους αμέτρητους ανθρώπους που άγγιξε με τη μουσική, τη φιλία και την καλοσύνη του.»

Ο άνθρωπος πίσω από το “Ray of Light” της Madonna

Ο Γουίλιαμ Όρμπιτ γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1956 στο Λονδίνο και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ηλεκτρονικής και ποπ μουσικής παραγωγής.

Ο Ουίλιαμ Όρμπιτ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσα από τη συνεργασία του με τη Madonna στο άλμπουμ Ray of Light, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία και του χάρισε τρία Βραβεία Grammy.

Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής

Στην πορεία της καριέρας του υπέγραψε παραγωγές και συνεργασίες με μερικούς από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι U2, Britney Spears, R.E.M., Pink, Beth Orton, Queen, Prince, No Doubt, καθώς και πολλοί ακόμη.

Παράλληλα με τις συνεργασίες του, κυκλοφόρησε προσωπικές δισκογραφικές δουλειές και ασχολήθηκε με τη σύνθεση μουσικής για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, διαμορφώνοντας ένα ξεχωριστό δημιουργικό στίγμα που επηρέασε την εξέλιξη της σύγχρονης ποπ και ηλεκτρονικής μουσικής.