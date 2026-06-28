Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε για πρώτη φορά δημόσια ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στον εφοδιασμό με καύσιμα σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, την ώρα που το Κίεβο εντείνει τα πλήγματα κατά στρατηγικών υποδομών της χώρας.

Μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η Μόσχα θα διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά της.

Ο ίδιος αναγνώρισε την ύπαρξη ουρών στα πρατήρια καυσίμων και προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της αγοράς, συνδέοντας την κατάσταση με τις επιθέσεις ουκρανικών drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια.

«Βλέπουμε τα προβλήματα, τα αναγνωρίζουμε και εργαζόμαστε για την αντιμετώπισή τους. Θα εγγυηθούμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας και θα απαντήσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές

Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία και σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, με στόχο -όπως υποστηρίζει το Κίεβο- να περιορίσει τα έσοδα που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Οι δηλώσεις του Πούτιν έγιναν λίγες ώρες μετά από νέα μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, όπου προκλήθηκε πυρκαγιά σε σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Russian President Vladimir Putin addresses the United Russia party congress in Moscow, Sunday, June 28, 2026. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζονται επιπλέον μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς καυσίμων, ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινών περιορισμών στις εξαγωγές ντίζελ.

Ειδική ομάδα για τον ανεφοδιασμό

Ο Ρώσος πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας με στόχο την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα και τη διατήρηση των τιμών σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Όπως ανέφερε, η Ρωσία αξιοποιεί τα διαθέσιμα αποθέματα βενζίνης, ενώ η παραγωγή καυσίμων τον Ιούλιο αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Russian President Vladimir Putin addresses the United Russia party congress in Moscow, Sunday, June 28, 2026. (Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις μειώνουν τους διαθέσιμους πόρους της Μόσχας για τη συνέχιση του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς τις «ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη».