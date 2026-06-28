Ο Ζαν Μοντέρο δέχθηκε μηνύματα από τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ σε live που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έκλεισε λέγοντας «very soon», ξεσηκώνοντας τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Ο Δομινικανός γκαρντ που αποχωρεί από τη Βαλένθια έχει συμφωνήσει εδώ και εβδομάδες με τους «ερυθρόλευκους», στους οποίους θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν και ο ΜακΙντάιρ που αποχωρεί από τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι δυο τους, μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να τα πουν, έστω διαδικτυακά, καθώς ο ΜακΙντάιρ έστελνε μηνύματα στο live που έκανε στο Instagram ο Μοντέρο, ο οποίος έκλεισε απαντώντας σε ένα μήνυμα οπαδού του Ολυμπιακού, λέγοντας «very soon, very soon».

Πολύ σύντομα, δηλαδή, θα υπάρξουν εξελίξεις, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να ανυπομονούν για την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ για τη μεταγραφή του Δομινικανού γκαρντ που ήταν η αποκάλυψη της φετινής Euroleague.