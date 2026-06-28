Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Σταμάτης Φασουλής στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα» και τη Νίκη Λυμπεράκη, ανοίγοντας την καρδιά του για τα παιδικά του χρόνια, την πορεία του στο θέατρο και τη σχέση του με τους γονείς του.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε με ειλικρίνεια για την έλλειψη αυτοπεποίθησης που, όπως είπε, τον συνοδεύει στην προσωπική του ζωή, παρά την ασφάλεια που νιώθει πάνω στη σκηνή.

«Ποτέ δεν κατάλαβα σε ποια θέση βρισκόμουν στο θέατρο. Πάντα είχα την αίσθηση ότι ήμουν σε μειονεκτική θέση. Εκτός σκηνής και πρόβας μου λείπει η αυτοπεποίθηση, ενώ μέσα στη δουλειά μου αισθάνομαι σίγουρος για όσα μπορώ να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σταμάτης Φασουλής αποκάλυψε ακόμη πως ακόμη και σε απλές καθημερινές στιγμές αισθάνεται συχνά αμήχανα, σημειώνοντας πως δεν επιθυμεί πλέον να αλλάξει αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του.

Τα πρώτα βήματα στο θέατρο

Αναφερόμενος στην αρχή της καλλιτεχνικής του διαδρομής, ο ίδιος θυμήθηκε ότι η αγάπη του για το θέατρο γεννήθηκε πολύ πριν ξεκινήσει επαγγελματικά η καριέρα του.

Όπως αποκάλυψε, ενώ παρακολουθούσε μαθήματα αγγλικών στην Κυψέλη, κατάφερε να πείσει τους συμμαθητές του να δημιουργήσουν έναν ερασιτεχνικό θεατρικό θίασο, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μητέρα του, η οποία τον έφερνε κάθε Κυριακή στο θέατρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγάπη του για την τέχνη.

«Μέχρι την τρίτη Γυμνασίου είχα παρακολουθήσει ήδη 27 θεατρικές παραστάσεις. Η μητέρα μου μπορεί να έδειχνε πως δεν στήριζε το όνειρό μου, στην πραγματικότητα όμως το στήριζε απόλυτα», ανέφερε.

«Ο πατέρας μου έκανε πως δεν με έβλεπε»

Ξεχωριστή στιγμή της συνέντευξης αποτέλεσε η αναφορά του στη σχέση με τον πατέρα του, την οποία χαρακτήρισε ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Όπως είπε, ο πατέρας του επιθυμούσε να ακολουθήσει στρατιωτική καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό, επηρεασμένος και από την παρουσία συγγενικών προσώπων στον χώρο.

«Δεν είχαμε ουσιαστικά σχέση. Ήταν στο σπίτι, αλλά από διακριτικός μέχρι αδιάφορος. Δεν ενέκρινε ποτέ την αγάπη μου για το θέατρο και την καλλιτεχνία. Δεν μου είπε ποτέ κάτι αρνητικό, αλλά έκανε κάτι χειρότερο: έκανε σαν να μην με έβλεπε», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια της εκπομπής, ο Σταμάτης Φασουλής αναφέρθηκε και στον θεσμό του βραβείου «Χορν», με ηθοποιούς που έχουν τιμηθεί με τη συγκεκριμένη διάκριση, όπως ο Χρήστος Λούλης, ο Δημήτρης Λάλος και ο Θανάσης Αλευράς, να μιλούν για την επιρροή και τη συμβολή του στον χώρο του θεάτρου.

Συγκινημένος από τα λόγια των συναδέλφων του, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η παράδοση στο θέατρο δεν αποτελεί κάτι στατικό, αλλά μια ζωντανή διαδικασία που ο καλλιτέχνης οφείλει πρώτα να γνωρίσει σε βάθος και στη συνέχεια να επαναπροσδιορίσει δημιουργικά.