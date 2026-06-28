Την πληρέστερη της στιγμή, κατά τους κριτές, παρουσίασε η Μαριλού Κατσαφάδου στη σκηνή του YFSF, το βράδυ της Κυριακής, όταν και ήρθε μέσω του ΑΝΤ1 ο ημιτελικός στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Η γνωστή ηθοποιός κλήθηκε να προσεγγίσει την Marisa Paredes από την ταινία “Ψηλά τακούνια” και πραγματικά συνεπήρε όλους με την έντονη εκφραστικότητα της και την συναισθηματική της φόρτιση.

Εκείνο που ήρθε να καθηλώσει, βεβαίως, τους πάντες στο πλατό ήταν το φιλί που έστειλε διακριτικά η Μαριλού Κατσαφάδου προς τον ουρανό αφιερώνοντας την εμφάνιση στην αείμνηστη μητέρα της.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως στον ημιτελικό του YFSF έδωσε το παρών και ο πατέρας της ηθοποιού, Θοδωρής Κατσαφάδος ο οποίος παρακολουθούσε με προσήλωση, βουρκωμένος, την προσπάθεια της κόρης του.

«Θέλω να μου πεις, τώρα που τραγουδούσες αυτό το τραγούδι, τι σκεφτόσουν;» ρώτησε ο Σάκης Ρουβάς για να αποκριθεί, συγκινημένη, η Μαριλού Κατσαφάδου «τη μαμά μου».

«Το καταλάβαμε. Αυτό με τη μαμά σου, το κατάλαβα πολύ και με συγκίνησε πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήσουν πάρα πολύ καλή» σχολίασε η Κατερίνα Παπουτσάκη στον αέρα του YFSF.