Μία προσωπική αναφορά έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!», σχολιάζοντας δημοσιεύματα και τηλεοπτικές αναφορές που αφορούν την προσωπική του ζωή.

Αφορμή στάθηκε σχετικό ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», σύμφωνα με το οποίο υπήρχαν φήμες περί αλλαγών στην προσωπική του ζωή και στη σχέση του με τη Δανάη Βαρθολομάτου.

Ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι πληροφορίες, τονίζοντας ότι θεωρεί απαραίτητη την επικοινωνία με το πρόσωπο που αφορά το εκάστοτε δημοσίευμα πριν από οποιαδήποτε αναφορά.

«Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα γιατί ακούστηκαν πολλά πράγματα για μένα χωρίς να έχει προηγηθεί επικοινωνία μαζί μου. Αν κάποιος θέλει να μάθει τι συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή, μπορεί να με πάρει ένα τηλέφωνο ή να μου στείλει ένα μήνυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε πως θεωρεί ότι η δημοσιογραφική έρευνα προϋποθέτει διασταύρωση και επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την παρουσίαση πληροφοριών χωρίς επιβεβαίωση.

«Δεν θέλω να τοποθετηθώ για την προσωπική μου ζωή. Όμως, αν κάποιος επιθυμεί να μάθει κάτι που με αφορά, αρκεί να επικοινωνήσει μαζί μου», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.