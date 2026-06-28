Με ιδιαίτερη ανησυχία αντιμετωπίζει το Ισραήλ την επιθετική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει ότι οι απειλές του Τούρκου προέδρου λαμβάνονται «απόλυτα σοβαρά».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, επικαλούμενοι πηγές από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ότι «σχεδόν δεν περνά ημέρα χωρίς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ».

«Παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί, αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. «Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Άγκυρας – Τελ Αβίβ. Το τελευταίο διάστημα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και κορυφαίοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ενώ νωρίτερα μέσα στον μήνα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε καλέσει τη χώρα του να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφραστεί θετικά για τον Τούρκο πρόεδρο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε ακόμη και να είχε εμπλακεί υπέρ του Ιράν στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο, επειδή «δεν συμπαθεί το Ισραήλ».

Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η Άγκυρα σχεδίαζε στρατιωτική εμπλοκή στη σύγκρουση.

Την ίδια περίοδο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται νέα αμυντική συμφωνία με την Τουρκία ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία αφορά μεταξύ άλλων την προμήθεια κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, προκαλεί εδώ και μήνες έντονο προβληματισμό στην Ιερουσαλήμ.