Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχωρεί όχι μόνο από τη Μπαρτσελόνα αλλά από την Ευρώπη γενικότερα και θα συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ, έχοντας συμφωνήσει με τους Chicago Fire.

Εδώ και καιρό είχε φανεί ότι το συμβόλαιο του Πολωνού φορ με τους «μπλαουγκράνα» δεν θα ανανεωνόταν και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια για προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες. Επιθυμία του, όμως, ήταν να ζήσει μια νέα εμπειρία εκτός Ευρώπης και αυτό θα συμβεί.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λεβαντόφσκι επισκέφθηκε το Σικάγο και τις εγκαταστάσεις της ομάδας πριν δύο εβδομάδες και πείστηκε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Ο 37χρονος σέντερ φορ αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Chicago Fire στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την ομάδα να έχει υψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν, μετά την επιστροφή της στα play off του MLS, στο φετινό πρωτάθλημα, για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια.