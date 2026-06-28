Ένας άνδρας και ο 11χρονος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας που έχει ισοπεδωθεί από την καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια. Οι δύο διασωθέντες, γυμνοί πάνω σε φορεία, μεταφέρονταν από τους διασώστες, ενώ περιβάλλονταν από δεκάδες ανθρώπους.

Σε 1.450 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών

Ο απολογισμός από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα ανήλθε σε 1.450 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, κάνοντας λόγο για 774 κτίρια που επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινώσει χθες, Σάββατο, ο Ροδρίγκες ήταν 1.430 νεκροί.

“Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1.450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της. Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, από τα οποία 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς”, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται περίπου σε 50.000.