Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς πιέσεις από τη Δύση, οι οποίες όμως δεν έχουν καταφέρει ούτε να της επιφέρουν στρατηγική ήττα ούτε να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό της σύστημα, υποστήριξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δεσμευόμενος παράλληλα να προστατεύσει τις επερχόμενες εκλογές από κάθε απόπειρα εξωτερικής παρέμβασης.

Μιλώντας στην ολομέλεια του Πρώτου Συνεδρίου του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του δέχεται «σφοδρή και, χωρίς υπερβολή, πρωτοφανή πίεση» από τις δυτικές ελίτ.

«Δεν μπορούν να μας επιφέρουν μια στρατηγική ήττα, δεν μπορούν να νικήσουν στο πεδίο της μάχης και γι’ αυτό επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν την πολιτική κατάσταση και να σπείρουν εσωτερική αναταραχή. Όμως και αυτή η προσπάθεια απέτυχε», ανέφερε.

Ο Πούτιν υποσχέθηκε επίσης ότι οι ρωσικές αρχές θα διασφαλίσουν την προστασία των προσεχών εκλογών από «απόπειρες εξωτερικής επιρροής και χειραγώγησης».

Μεταξύ άλλων, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξαν πολλές καθοριστικές και ιστορικές εξελίξεις, ωστόσο το σημαντικότερο, όπως είπε, ήταν η ενίσχυση της συνοχής της ρωσικής κοινωνίας.

«Τα τελευταία 25 χρόνια συνέβησαν πολλά σημαντικά, καθοριστικά και ιστορικά γεγονότα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ενισχύθηκε η ενότητα του λαού μας, η επιθυμία και η βούλησή του να αναγεννήσει τη χώρα, τις δυνατότητές της και τις προοπτικές ανάπτυξής της, να αυξήσει τη δύναμή της», δήλωσε.

«Θα το επαναλάβω: η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο μια ισχυρή και ανεξάρτητη δύναμη· διαφορετικά, δεν θα υπάρχει καθόλου Ρωσία», πρόσθεσε.